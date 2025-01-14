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苗警春安工作20日登場 今發送白沙屯媽祖交安宣導品

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗警今天在拱天宮舉辦「慈悲感恩護眾生捐血暨義剪、義賣活動」，現場採有獎徵答方式，發放白沙屯媽祖護佑金箔卡片宣導品供民眾收藏。圖／警方提供
苗警今天在拱天宮舉辦「慈悲感恩護眾生捐血暨義剪、義賣活動」，現場採有獎徵答方式，發放白沙屯媽祖護佑金箔卡片宣導品供民眾收藏。圖／警方提供

農曆春節將近，苗栗縣警察局今起公告114年加強重要節日安全維護工作，自1月20日22時起至2月3日24時止，為期共15天；上午並在拱天宮舉辦宣導活動，現場發送白沙屯媽祖護佑金箔卡片，以提高大眾對交通安全的重視。

為實施114年加強重要節日安全維護工作及交通安全宣導，苗縣警局今年特別推出創新的交通安全宣導品「白沙屯媽祖護佑金箔卡片」。今天趁拱天宮擲筊明年進香日程，信徒廣聚之際，與白沙屯天上聖母慈善發展協會共同在拱天宮舉辦「慈悲感恩護眾生捐血暨義剪、義賣活動」，在現場有獎徵答中發放。

苗縣警局表示，白沙屯媽祖護佑金箔卡片不僅是一個交通安全宣導品，更是一種文化的象徵，金箔上印有精美的白沙屯媽祖圖像，將「停讓世界更美好」的交通安全宣導標語融入設計元素裡，並以扛轎者行走於斑馬線上的創新方式，向民眾提醒行近路口應停讓行人，行人也應遵守法規穿越道路。

114年春安工作將自1月20日22時起至2月3日24時止。在交通順暢方面，警方依據轄區交通特性，預先針對易壅塞路段、路口或人車聚集場所，加強交通疏導管制，並強化稽查取締重大違規以提升疏運效能；另春節出遊車潮勢必大增，呼籲用路人應耐心駕駛，勿違規、超速及酒後駕車，攜手平安過好年。

春節期間，苗警將依據轄區交通特性，預先針對易壅塞路段、路口或人車聚集場所，加強交通疏導管制，請用路人耐心駕駛並配合交管。圖／警方提供
春節期間，苗警將依據轄區交通特性，預先針對易壅塞路段、路口或人車聚集場所，加強交通疏導管制，請用路人耐心駕駛並配合交管。圖／警方提供
白沙屯媽祖護佑金箔卡片上印有精美的白沙屯媽祖圖像，將「停讓世界更美好」的交通安全宣導標語融入設計元素裡。圖／警方提供
白沙屯媽祖護佑金箔卡片上印有精美的白沙屯媽祖圖像，將「停讓世界更美好」的交通安全宣導標語融入設計元素裡。圖／警方提供

春節 白沙屯媽祖 警察

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