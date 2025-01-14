苗警春安工作20日登場 今發送白沙屯媽祖交安宣導品

農曆春節將近，苗栗縣警察局今起公告114年加強重要節日安全維護工作，自1月20日22時起至2月3日24時止，為期共15天；上午並在拱天宮舉辦宣導活動，現場發送白沙屯媽祖護佑金箔卡片，以提高大眾對交通安全的重視。

為實施114年加強重要節日安全維護工作及交通安全宣導，苗縣警局今年特別推出創新的交通安全宣導品「白沙屯媽祖護佑金箔卡片」。今天趁拱天宮擲筊明年進香日程，信徒廣聚之際，與白沙屯天上聖母慈善發展協會共同在拱天宮舉辦「慈悲感恩護眾生捐血暨義剪、義賣活動」，在現場有獎徵答中發放。

苗縣警局表示，白沙屯媽祖護佑金箔卡片不僅是一個交通安全宣導品，更是一種文化的象徵，金箔上印有精美的白沙屯媽祖圖像，將「停讓世界更美好」的交通安全宣導標語融入設計元素裡，並以扛轎者行走於斑馬線上的創新方式，向民眾提醒行近路口應停讓行人，行人也應遵守法規穿越道路。