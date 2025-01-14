舊山線鐵道自行車OT年產值逾7億 苗栗大推民間促參

苗栗縣長鍾東錦將今年設定轉型關鍵年，以舊山線鐵道自行車OT案一年創造產值逾7億元為例，要求團隊盤點潛在案源研議推動，補公家機關不足，挹注民間的資源及活力，創造多贏局面。

聯合國教科文組織（UNESCO）將百年舊山線列為世界遺產潛力點，苗栗縣政辦理舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運轉移OT案，2019年7月營運勝興火車站往南至6號隧道口5.7公里鐵道自行車，成了觀光亮點，吸引國內外遊客。

縣府文化觀光局統計，去年縣府固定、變動權利金，加上土地、軌道租金，縣府收入近674萬元，搭乘鐵道自行車人數，44萬6513人次，帶動觀光產值估計7億5200萬元，此外，業者雇用60名員工，約8成是苗栗人，並負責維護沿途環境、歷史建築，節省政府成本342萬多元。

鍾東錦今天在縣務會議以鐵道自行車OT案為例，他認為公家單位綁手綁腳，財源也不足，民間有民間的好處，要求團隊盤點潛在案源，研議可行性的方案，推動促進民間參與公共建設，帶動地方發展，創造縣府、產業及民眾多方共贏的局面。