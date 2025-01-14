拱天宮擲筊進香日程 「粉紅超跑」5／2出發

今天是農曆十二月十五日、俗稱尾牙，也是苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖擲杯、擇日明年南下北港參香的大日子！下午1點左右，廟方循古禮擲筊，目前已確定將在明年農曆四月初五（5月2日）出發進香。

今天上午北港朝天宮由董事長蔡咏鍀帶領董監事參拜苗栗通霄白沙屯拱天宮乙巳年往北港進香事宜。下午1點左右，由爐主開始擲筊首先確定出發月份，接著是出發日期、抵達朝天宮日期。

在現場一片歡呼聲中，確定明年農曆四月初五出發，但沒想到接著擲筊農曆四月初六日就要抵達朝天宮時，直播間信徒一片哀嚎，紛紛留言「去程急行軍，2天跑起來！」。

擲筊全程約半小時，最後廟方也正式對外公告明年進香的放頭旗、登轎、出發、到北港、進（刈）火、回宮、開爐所有的日程與時辰。