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有告別式就塞爆 頭份市殯儀館唯一通道濱江街爭取拓寬

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市濱江街拓寬計畫預計將5公尺道路拓寬為10公尺並分為雙向車道，改善道路瓶頸。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市濱江街拓寬計畫預計將5公尺道路拓寬為10公尺並分為雙向車道，改善道路瓶頸。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市濱江街拓寬計畫預計將5公尺道路拓寬為10公尺並分為雙向車道，改善道路瓶頸，濱江街是前往頭份殯儀館的唯一道路，但因路窄，不時出現塞車情況；全案昨天辦理首次公聽會，爭取在今年底發包動工，明年內完工。

頭份市公所指出，濱江街全長約1點9公里，是頭份殯儀館唯一的聯外道路， 濱江街銜接頭份市區及苗栗「北橫公路」，市公所近年來爭取拓寬，並向中央爭取補助，預計工程經費加土地徵收約1.7億元。

市公所表示，全案因牽涉都市計畫變更，相關流程到去年12月終於完成，因此辦理公聽會，聽取土地所有權人的意見，考量部分所有權人及相關居民住外縣市不便參加會議，市公所預計在春節後會再召開第2場說明會，取得地方共識。

市公所工務課表示，濱江街拓寬案需要徵收6筆土地，共有26名土地所有權人，其中只有一筆是個人持有，濱江街沿河，並非住宅區，但相隔的銀河路為住宅區，昨天公聽會上，有的所有權人希望能比照銀河路市價徵收，但有難度，屆時將尊重不動產估價師的估價結果。

市公所指出，目前道路僅寬5公尺，雖然可會車，但因殯儀館常有告別式，人車一多交通就「爆掉」，市公所爭取拓寬為10公尺的雙向車道。總經費1.69億元，工程費占1.4億元，如果順利，希望拓寬工程能在今年底發包施工，明年9月完工。

苗栗縣頭份市濱江街拓寬計畫預計將5公尺道路拓寬為10公尺並分為雙向車道，改善道路瓶頸，市公所昨天辦理拓寬案第一次說明會。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市濱江街拓寬計畫預計將5公尺道路拓寬為10公尺並分為雙向車道，改善道路瓶頸，市公所昨天辦理拓寬案第一次說明會。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市濱江街拓寬計畫預計將從現有5公尺寬道路拓寬為10公尺並分為雙向車道，改善道路瓶頸。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市濱江街拓寬計畫預計將從現有5公尺寬道路拓寬為10公尺並分為雙向車道，改善道路瓶頸。圖／頭份市公所提供

殯儀館 車道 頭份

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