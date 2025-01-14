蔡壁如鼓勵黃國昌主帥親征新竹市 新竹黨部看法曝光

民眾黨代理主席黃國昌宣布投入民眾黨主席補選，民眾黨前立委蔡壁如今也在廣播節目指出，若黃國昌當黨主席，主帥親征能帶起一股選戰趨勢，並支持鼓勵黃選新竹市。不過民眾黨新竹黨部主委李國璋認為，新竹市長高虹安仍是最佳人選。

各界關注2026選戰布局，新竹市不但是前黨主席柯文哲家鄉，也是民眾黨唯二執政的縣市，更是小草大本營，黃國昌曾被媒體問到是否參選新竹市長時也曾說，不排除任何可能性，黨需要他去戰絕不會推辭。

高虹安助理費官司一審遭判7年4月，若二審獲無罪可復職重回政治舞台，但高等法院二審決定停審聲請釋憲，判決確定遙遙無期，但高虹安另與旅美教授陳時奮的誣告罪因案情單純，恐早一步牽動其市長職務，不過誣告相較貪汙屬輕罪，有很多解套方式，白營支持者仍看好高虹安繼續爭取連任。

蔡壁如今天上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪提到，2026選戰民眾黨地方組織相對薄弱，若黃國昌當黨主席，她覺得如果主帥親征，也是帶起一股選戰趨勢，「我還是支持鼓勵他去選新竹市」。

對此李國璋表示，高虹安官司變數多，且邱臣遠穩定接棒，目前很難想像需要談到第3人的可能性，且若高能競選連任，黨部一定是全力支持，而黃國昌是不可多得的人選，但他目前除了黨團總召的身分，還主導立法院在野黨團在法案上合作，又代理民眾黨黨主席，還需處理柯前主席交辦改選工作等。

李國璋說，黃國昌目前身兼整個黨務並運作多項重要任務，這些事務繁忙程度可想而知，不管是要選什麼地方，很難想像、也很懷疑，他有多餘心思想到地方選舉的問題，「現在談這議題實在言之過早」。

李國璋也強調，高虹安二審官司聲請釋憲，無論程序、時間及判決結果都還有許多未定數，若高虹安沒有官司問題，得以繼續參選，黨部一定是全力支持，相信黃國昌委員也會肯定、支持。

李國璋另指出，蔡壁如對地方的長期觀察跟熱情，因此對地方提出建議，他強調絕對是善意，外界不需要過度解讀，也不要見縫插針，政黨若不能聽各種意見，「那跟民進黨有什麼差別？」