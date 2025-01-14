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苑裡「福蛇迎春」燈飾火車站亮相 邀冤獄平反「阿澤」寫春聯

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮公所在苑裡火車站打造迎新春燈飾，即日起至2月12日點燈，提供旅客欣賞打卡，歡慶新春。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮公所在苑裡火車站打造迎新春燈飾，即日起至2月12日點燈，提供旅客欣賞打卡，歡慶新春。圖／苑裡鎮公所提供

苗栗縣苑裡鎮公所為歡慶新春及推廣苑裡鎮觀光，今年設計「福蛇迎春 共好苑裡」主題燈飾，昨晚點燈於苑裡火車站正式亮相，同時還邀請冤獄平反的返鄉農友「阿澤」寫春聯，一起祝福並分享苑裡的美好。

苑裡鎮公所指出，今年燈飾以「蛇舞山河秀、春臨天地新」為設計意象，靈動的蛇形燈飾蜿蜒於火車站外牆，搭配鮮豔的春節花燈與色彩，為苑裡火車站披上華麗新衣，營造歡樂的節慶氛圍。

即日起點燈期間至2月12日止，每日下午6點至隔日上午5點，公所也誠摯邀請返鄉遊客與旅客共同欣賞打卡，歡慶新春。

鎮長劉育育則表示，新春是家人團聚、遊子返鄉的重要時刻，蛇年燈飾不僅為鄉親帶來回家路上的溫暖，也展現苑裡的創意與活力；邀請遊客在春節期間多走訪苑裡，品嘗在地特色美食，深入感受這座文化與人情味兼具的小鎮。

另外，今年鎮上的春聯，是邀請鎮內積極參與公共事務的農友鄭性澤，由他手寫的「福蛇迎春」字體溫潤柔軟，帶給人滿滿的暖意。

劉育育也在自己的鎮長周記裡介紹阿澤是苑裡的鄉親，更是台灣重要的冤獄平反運動當事人，「他在洗清冤屈、結束司法程序，返鄉耕田，承接父母的農務，也陪伴辛苦的鄭媽媽；平日以友善土地的方式種植農產，並投入小農加工的鑽研，大家對他製作的地方美食，總是讚不絕口。」

「看著阿澤的春聯，想起他歷經常人不曾面對的苦難與艱辛，卻依然能夠保持如此溫柔的心情，給予故鄉新年祝福，心中覺得很感動，也深深體會到苑裡鄉土療癒、撫平每一位遊子心情的力量。」她並跟大家拜個早年，願大家新的一年，健康平安、心想事成。

苑裡鎮公所今年邀請鎮內積極參與公共事務的冤獄返鄉農友鄭性澤，書寫「福蛇迎春」春聯。圖／翻攝劉育育臉書苑裡鎮公所提供
苑裡鎮公所今年邀請鎮內積極參與公共事務的冤獄返鄉農友鄭性澤，書寫「福蛇迎春」春聯。圖／翻攝劉育育臉書苑裡鎮公所提供

火車站 燈飾 蛇年

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