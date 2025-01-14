聽新聞
0:00 / 0:00
桃捷綠線通車在即 市府斥資1.3億改善周邊人行道
桃園捷運綠線第一階段預計明年通車，為因應未來大量人潮，桃園市政府今宣布斥資1.3億元，優先改善蘆竹中正北路及南崁路二段人行道，總長度達7000公尺，目前正進行招標前置作業，預計7月完成設計，9月工程招標，目標明年6月捷運通車前完工。
捷工局表示，本次改善範圍包含從中正橋302巷至南工路與無形街路口的中正北路段，及南崁路二段從402巷至八德路口的水尾站周邊；工程獲交通部公路局及內政部國土管理署共核定1.06億元補助，市府自籌款2400萬，總計畫經費約1.3億元。
捷工局長劉慶豐指出，綠線通車在即，市區人行空間將面臨轉型挑戰，從雙北經驗來看，捷運通車後人行環境可能面臨鋪面破損、通行寬度不足、私人物品占用、行人穿越道線磨損、無障礙設施配置不當及植栽帶破損等情況，人行道空間不足也連帶影響公車候車設施的設置。
劉慶豐表示，此次工程重點包括全面優化人行道鋪面、增設無障礙斜坡道、調整庇護島及行穿線配置，考量大型車輛內輪差問題，將設置葉狀型庇護島；因應YouBike通勤需求，將規畫自行車專用道，並與人行道分隔。
工程團隊也將利用擴寬後的中央分隔島空間，遷移人行道上的電力、電信等管線箱體，並改善候車空間，確保民眾不會站在公車站牌下一直曬太陽。
劉慶豐表示，目前正進行招標前置作業，預計7月完成設計案，9月進行工程招標，目標在明年捷運通車前完工。隨著捷運路網逐步成形，市府以減少私人運具使用為目標，積極建立行人友善環境。
「明年通車後勢必吸引大量人潮，我們必須未雨綢繆。」桃園市長張善政表示，未來施工路段中央分隔島寬度將從原本的0.6米擴增至4米，市府也將著手市容美化，包括透過藝術貼圖或廣告等方式美化立柱外觀，後續路段改善工程將持續向中央爭取經費挹注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言