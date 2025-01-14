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桃捷綠線通車在即 市府斥資1.3億改善周邊人行道

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園捷運綠線第一階段預計明年通車，市府今宣布斥資1.3億元，優先改善蘆竹中正北路及南崁路二段人行道。市長張善政今到場視察。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運綠線第一階段預計明年通車，市府今宣布斥資1.3億元，優先改善蘆竹中正北路及南崁路二段人行道。市長張善政今到場視察。記者朱冠諭／攝影

桃園捷運綠線第一階段預計明年通車，為因應未來大量人潮，桃園市政府今宣布斥資1.3億元，優先改善蘆竹中正北路及南崁路二段人行道，總長度達7000公尺，目前正進行招標前置作業，預計7月完成設計，9月工程招標，目標明年6月捷運通車前完工。

捷工局表示，本次改善範圍包含從中正橋302巷至南工路與無形街路口的中正北路段，及南崁路二段從402巷至八德路口的水尾站周邊；工程獲交通部公路局及內政部國土管理署共核定1.06億元補助，市府自籌款2400萬，總計畫經費約1.3億元。

捷工局長劉慶豐指出，綠線通車在即，市區人行空間將面臨轉型挑戰，從雙北經驗來看，捷運通車後人行環境可能面臨鋪面破損、通行寬度不足、私人物品占用、行人穿越道線磨損、無障礙設施配置不當及植栽帶破損等情況，人行道空間不足也連帶影響公車候車設施的設置。

劉慶豐表示，此次工程重點包括全面優化人行道鋪面、增設無障礙斜坡道、調整庇護島及行穿線配置，考量大型車輛內輪差問題，將設置葉狀型庇護島；因應YouBike通勤需求，將規畫自行車專用道，並與人行道分隔。

工程團隊也將利用擴寬後的中央分隔島空間，遷移人行道上的電力、電信等管線箱體，並改善候車空間，確保民眾不會站在公車站牌下一直曬太陽。

劉慶豐表示，目前正進行招標前置作業，預計7月完成設計案，9月進行工程招標，目標在明年捷運通車前完工。隨著捷運路網逐步成形，市府以減少私人運具使用為目標，積極建立行人友善環境。

「明年通車後勢必吸引大量人潮，我們必須未雨綢繆。」桃園市長張善政表示，未來施工路段中央分隔島寬度將從原本的0.6米擴增至4米，市府也將著手市容美化，包括透過藝術貼圖或廣告等方式美化立柱外觀，後續路段改善工程將持續向中央爭取經費挹注。

桃園捷運綠線第一階段預計明年通車，市府今宣布斥資1.3億元，優先改善蘆竹中正北路及南崁路二段人行道。市長張善政今到場視察。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運綠線第一階段預計明年通車，市府今宣布斥資1.3億元，優先改善蘆竹中正北路及南崁路二段人行道。市長張善政今到場視察。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運綠線第一階段預計明年通車，市府今宣布斥資1.3億元，優先改善蘆竹中正北路及南崁路二段人行道。市長張善政今到場視察。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運綠線第一階段預計明年通車，市府今宣布斥資1.3億元，優先改善蘆竹中正北路及南崁路二段人行道。市長張善政今到場視察。記者朱冠諭／攝影

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