聽新聞
0:00 / 0:00
教科書金牌農村遭亂倒 鍾東錦：溯源盡速清除當頭棒喝
教科書「金牌農村」苗栗縣大湖鄉薑麻園休閒農業區日前遭倒2噸多塑膠下腳料，汙染環境大殺風景，縣長鍾東錦認為有損觀光形象，今天要求溯源盡速處理，當頭棒喝嚇阻歪風。
「真的好刺眼」！薑麻園休區一名業者每次經過都很有感，他表示，休區是認證的金牌農村，還是教科書題材，這堆廢棄物在鯉魚潭水庫飲用水水源水質保護區範圍，已經10幾天，也不知道多久才會清除，擔心有破窗效應，引來更多亂倒，環保局等單位應該重罰嚇阻。
大湖警察分局今年1月3日上午10點多，接獲報案薑麻園休閒農業區交通幹道130線，路旁被傾倒大批廢棄物，員警趕到當場查獲林姓男子（71歲）率同2名泰 男移工，將廢棄物亂丟路旁陡坡下方。
縣府環保局檢視，估計現場100多包塑膠下腳料，每包約25公斤，從台中市大雅區一家塑膠工廠載運，屬一般事業廢棄物，大湖分局將全案依違反廢棄物清理法罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。
鍾東錦今天在縣務會議要求警方及環保局溯源盡速處理，他說，薑麻園休區是知名風景區，春節連假期間，勢必吸引大批遊客，100多包廢棄物就在路旁，不僅殺風景汙染環境，也有損形象。
鍾東錦認為廢清法結案，再來處理100多包廢棄物，缺乏當頭棒喝效果，警方、環保局要往上追查代處理業者、貨主，「有能力」可以處理者，盡快提具清除計畫，齊頭並進早日移除廢棄物。
環保局指出，苗栗縣檢舉違反廢棄物清理法獎金去年底修正公布實施，檢舉案件若涉及刑事也有獎金，依案情及縣府財政狀況酌發放，籲請民眾通於檢舉，打擊非法亂倒廢棄物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言