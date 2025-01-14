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教科書金牌農村遭亂倒 鍾東錦：溯源盡速清除當頭棒喝

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉薑麻園休閒農業區日前查獲倒2噸多塑膠下腳料，汙染環境大殺風景。圖／民眾提供
苗栗縣大湖鄉薑麻園休閒農業區日前查獲倒2噸多塑膠下腳料，汙染環境大殺風景。圖／民眾提供

教科書「金牌農村」苗栗縣大湖鄉薑麻園休閒農業區日前遭倒2噸多塑膠下腳料，汙染環境大殺風景，縣長鍾東錦認為有損觀光形象，今天要求溯源盡速處理，當頭棒喝嚇阻歪風。

「真的好刺眼」！薑麻園休區一名業者每次經過都很有感，他表示，休區是認證的金牌農村，還是教科書題材，這堆廢棄物在鯉魚潭水庫飲用水水源水質保護區範圍，已經10幾天，也不知道多久才會清除，擔心有破窗效應，引來更多亂倒，環保局等單位應該重罰嚇阻。

大湖警察分局今年1月3日上午10點多，接獲報案薑麻園休閒農業區交通幹道130線，路旁被傾倒大批廢棄物，員警趕到當場查獲林姓男子（71歲）率同2名泰 男移工，將廢棄物亂丟路旁陡坡下方。

縣府環保局檢視，估計現場100多包塑膠下腳料，每包約25公斤，從台中市大雅區一家塑膠工廠載運，屬一般事業廢棄物，大湖分局將全案依違反廢棄物清理法罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

鍾東錦今天在縣務會議要求警方及環保局溯源盡速處理，他說，薑麻園休區是知名風景區，春節連假期間，勢必吸引大批遊客，100多包廢棄物就在路旁，不僅殺風景汙染環境，也有損形象。

鍾東錦認為廢清法結案，再來處理100多包廢棄物，缺乏當頭棒喝效果，警方、環保局要往上追查代處理業者、貨主，「有能力」可以處理者，盡快提具清除計畫，齊頭並進早日移除廢棄物。

環保局指出，苗栗縣檢舉違反廢棄物清理法獎金去年底修正公布實施，檢舉案件若涉及刑事也有獎金，依案情及縣府財政狀況酌發放，籲請民眾通於檢舉，打擊非法亂倒廢棄物。

苗栗縣大湖鄉薑麻園休閒農業區日前查獲倒2噸多塑膠下腳料，汙染環境大殺風景。圖／民眾提供
苗栗縣大湖鄉薑麻園休閒農業區日前查獲倒2噸多塑膠下腳料，汙染環境大殺風景。圖／民眾提供

廢棄物 環保局 苗栗縣 鍾東錦

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