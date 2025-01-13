快訊

詐團「藍道」替收賄前所長求情 稱兩人感情好「願刑度都加我身上」

竹南某科技公司實驗室火警 火勢猛烈仍在灌救控制中

針對AI晶片頒新規！美國限制晶片進出口 台灣不在受限名單上

獨／桃園平鎮車站永久站南移生變 改月台南延地方反彈

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府平鎮車站永久站體南移180公尺計畫生變，鐵道局依原站體計畫施工。圖／交通部鐵道局提供
桃園市府平鎮車站永久站體南移180公尺計畫生變，鐵道局依原站體計畫施工。圖／交通部鐵道局提供

桃園市長張善政去年6月拍板桃園鐵路地下化新設平鎮車站永久站體南移180公尺計畫，未料市府研議改採車站月台南延40公尺提方案，預計2月前與交通部鐵道局2月前達成共識，南移方案計畫生變引起地方反彈，今天呼籲市府要堅持站體南移方案，才有利平鎮長遠發展，值得市府團隊正視。

引起平鎮多位市議員、地方民眾反對，要求市府根據張善政與地方承諾「南移180公尺」與未來捷運線站共構發展，是否影響2026年張善政連任仍待注意

桃園市政府回應，平鎮車站永久站體南移180公尺，鐵道局有意見，經與交通部研議提出南延40公尺案構想，是市府與交通部討論方案之一，目前市府還在與交通部研議爭取中，尚未定案。

台鐵桃園鐵路地下化計畫正在平鎮新富一、三街新建平鎮臨時車站，目前進度施作站體鋼構吊裝作業等，工程進度59.1%，預計2026年啟用。鐵道局另在臨時車站旁興建平鎮車站永久站，總經費145億元，預計2030年啟用，工程進度約6.5%，但地方希望站體再南移180公尺與捷運橘線共站。

交通部鐵道局相關官員表示，平鎮車站永久站體南移180公尺距離太遠，且橘線捷運計畫何時未定，不符實際，桃市府最後提出站體月台南延40公尺到環南地下道路口計畫，雙方初具共識，但對未來經費分攤仍在研議中。月台南延案預計過年後，若雙方達成共識，將提報交通部審議。

市議員陳韋曄表示，市府計畫改採月台南延40公尺方案，但恐讓新富一、三街站體將因腹地小，車站周邊更顯塞車，且無法與捷運橘線共構。張善政市府不能迎合中央壓力，犧牲平鎮人權益。

市議員舒翠玲說，如果改採月台南延案，將來通勤族追車火跑百米就太痛苦了，應爭取車站南移與未來捷運站共構，發展潛力才會大。平鎮區新富里長梁瑞其也持相同意見，強調地方支持車站南移案，有助周邊道路整體規畫及地方長期發展。

市議員王珮毓認為，未來新富一街平鎮臨時車站啟用，桃園鐵路地下化的地面2、30公尺桃園大道開通後，車站就不會塞車；捷運橘線今年才進行可行性評估，建議預留月台站體，以利後續通勤。

桃園市府平鎮車站永久站體南移180公尺計畫生變，鐵道局依原站體計畫施工。記者曾增勳／攝影
桃園市府平鎮車站永久站體南移180公尺計畫生變，鐵道局依原站體計畫施工。記者曾增勳／攝影

交通部 捷運

延伸閱讀

新春將至！桃園環境清潔周啟動 邀全民大掃除迎蛇年

張善政小內閣再傳異動 智發會主委換36歲的他接任

蔣經國逝世紀念大溪謁靈 朱立倫籲賴清德這樣做

獨／張善政桃園勝選關鍵功臣姜松茂今凌晨癌世 享壽77歲

相關新聞

獨／桃園平鎮車站永久站南移生變 改月台南延地方反彈

桃園市長張善政去年6月拍板桃園鐵路地下化新設平鎮車站永久站體南移180公尺計畫，未料市府研議改採車站月台南延40公尺提方...

桃園平鎮運動公園遊戲場開園 市長張善政體驗後開心這樣說

桃園市長張善政今天下午至平鎮區主持平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程啟用，最適合兒童遊戲的運動公園開園，張善政與民代實地體驗...

2025新竹過好年 「蛇麼都好玩」燈節1／25開跑

春節將至，新竹市府籌辦2025新竹過好年活動，將於1月25日至2月16日在東門城及護城河親水公園登場。市府說，今年以「蛇...

中壢國民運動中心昨緊急停用 竟是有人在SPA池做缺德事

桃園市中壢區中壢國民運動中心昨晚上緊急公告SPA池發現排泄物暫停開放，引起許多運動民眾吃驚，市政府體育局今天下午表示，經...

桃園農地疑遭傾倒廢土…民代看呆 市府：未發現廢棄物

有砂石業者日前疑似在桃園市桃園區與八德區交界處非法傾倒廢土，市府單位獲報到場查看，發現農地堆滿廢土。市府表示，現場...

科技戰情室上線！「智慧圖台」助桃園迎戰台灣燈會車潮

2025台灣燈會即將登場，周邊交通配套引發關注。桃園市政府智慧城鄉發展委員會近期建置「空間資訊圖台」，整合中央及市府空間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。