聽新聞
0:00 / 0:00

友善種茶引石虎光顧 茶三代邱俊魁獲神農獎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
「茶三代」邱俊魁（左）獲得十大神農獎，媽媽楊敏珠（右）引以為傲。圖／苗栗縣政府提供
「茶三代」邱俊魁（左）獲得十大神農獎，媽媽楊敏珠（右）引以為傲。圖／苗栗縣政府提供

苗栗市「茶三代」邱俊魁10年前返鄉繼承家業，友善種茶好生態，石虎都來了，最近他獲全國「十大神農獎」，是唯一茶葉類得獎人，7日獲賴清德總統表揚；邱俊魁媽媽楊敏珠30多年前也獲全國十大農村青年，母子都獲得農業界官方最高榮譽「認證」。

邱俊魁家族三代種茶、製茶，他先前在新竹縣竹北市從事維修機車，約10年前因父母年紀大，及幫人工作賺錢，不如回家繼承家業。茶園4公頃採草生栽培，監測到石虎、食蟹獴等野生動物活動。

農業部苗栗區農業改良場推薦邱俊魁，以友善環境方式，採用創新害蟲防治方法減少農藥使用，種出安全優質的茶葉，並肯定邱以八甲茶園為品牌，不定期舉辦採茶、製茶、食茶食農教育，結合在地甜點及飲料業者開發特色產品，帶動貓裏休閒農業區貓裏紅及八甲茶園紅茶品牌效益。

邱俊魁媽媽楊敏珠曾於1994年獲得十大農村青年肯定，她寶刀未老，母子在貓裏紅茶評鑑比賽都是常勝軍，對於兒子接棒拿下神農獎，楊敏珠也到場觀禮，引以為傲。

邱俊魁種茶在國內外都獲肯定，前年參加法國農產品加值協會（AVPA）第6屆國際茶葉大賽，2支「貓裏紅」 作品奪下2座金獎。邱俊魁說，國外市場會是台灣茶葉的一大商機，但國內採茶工人年齡偏大，加上許多年輕人偏好咖啡等飲品，則是茶產業面臨的挑戰，亟待各界思考解決。

石虎 茶葉 青年

延伸閱讀

參加「夜市王」落敗！可麗餅店家深夜曝內幕 「參賽品項被強制改掉」

他的茶園石虎都來了 苗栗市「茶三代」邱俊魁獲神農獎

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」 這2小物意外上榜

偷幫夾帶！茶葉、檳榔高雄監獄吃得到 2管理員判緩刑

相關新聞

獨／桃園平鎮車站永久站南移生變 改月台南延地方反彈

桃園市長張善政去年6月拍板桃園鐵路地下化新設平鎮車站永久站體南移180公尺計畫，未料市府研議改採車站月台南延40公尺提方...

竹北公園整修 鋪大片水泥挨批

新竹縣水圳森林公園近期環境整修，但綠意盎然的公園卻被鋪上大片水泥，有民眾批評有如水泥公園。竹北市公所強調，公園綠覆率未減...

友善種茶引石虎光顧 茶三代邱俊魁獲神農獎

苗栗市「茶三代」邱俊魁10年前返鄉繼承家業，友善種茶好生態，石虎都來了，最近他獲全國「十大神農獎」，是唯一茶葉類得獎人，...

桃園平鎮運動公園遊戲場開園 市長張善政體驗後開心這樣說

桃園市長張善政今天下午至平鎮區主持平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程啟用，最適合兒童遊戲的運動公園開園，張善政與民代實地體驗...

新春將至！桃園環境清潔周啟動 邀全民大掃除迎蛇年

農曆新年將至，家家戶戶準備大掃除，響應行政院環保署推動「環境清潔周」政策，桃園市今舉行2025年環境清潔周擴大誓師宣導活...

2025新竹過好年 「蛇麼都好玩」燈節1月25日開跑

春節將至，新竹市府籌辦2025新竹過好年活動，將於1月25日至2月16日在東門城及護城河親水公園登場。市府說，今年以「蛇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。