友善種茶引石虎光顧 茶三代邱俊魁獲神農獎

苗栗市「茶三代」邱俊魁10年前返鄉繼承家業，友善種茶好生態，石虎都來了，最近他獲全國「十大神農獎」，是唯一茶葉類得獎人，7日獲賴清德總統表揚；邱俊魁媽媽楊敏珠30多年前也獲全國十大農村青年，母子都獲得農業界官方最高榮譽「認證」。

邱俊魁家族三代種茶、製茶，他先前在新竹縣竹北市從事維修機車，約10年前因父母年紀大，及幫人工作賺錢，不如回家繼承家業。茶園4公頃採草生栽培，監測到石虎、食蟹獴等野生動物活動。

農業部苗栗區農業改良場推薦邱俊魁，以友善環境方式，採用創新害蟲防治方法減少農藥使用，種出安全優質的茶葉，並肯定邱以八甲茶園為品牌，不定期舉辦採茶、製茶、食茶食農教育，結合在地甜點及飲料業者開發特色產品，帶動貓裏休閒農業區貓裏紅及八甲茶園紅茶品牌效益。

邱俊魁媽媽楊敏珠曾於1994年獲得十大農村青年肯定，她寶刀未老，母子在貓裏紅茶評鑑比賽都是常勝軍，對於兒子接棒拿下神農獎，楊敏珠也到場觀禮，引以為傲。

邱俊魁種茶在國內外都獲肯定，前年參加法國農產品加值協會（AVPA）第6屆國際茶葉大賽，2支「貓裏紅」 作品奪下2座金獎。邱俊魁說，國外市場會是台灣茶葉的一大商機，但國內採茶工人年齡偏大，加上許多年輕人偏好咖啡等飲品，則是茶產業面臨的挑戰，亟待各界思考解決。