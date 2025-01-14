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竹北公園整修 鋪大片水泥挨批

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣水圳森林公園位於竹北市高鐵新竹站附近，近期整修周邊環境，有民眾批評公園水泥化。記者郭政芬／攝影
新竹縣水圳森林公園位於竹北市高鐵新竹站附近，近期整修周邊環境，有民眾批評公園水泥化。記者郭政芬／攝影

新竹縣水圳森林公園近期環境整修，但綠意盎然的公園卻被鋪上大片水泥，有民眾批評有如水泥公園。竹北市公所強調，公園綠覆率未減少，樹木若有礙行走，採基地內移植「一棵樹都沒有少」，整修擴大人行道無障礙空間，要讓各年齡層更方便行走。

水圳森林公園鄰近高鐵新竹站，是都會區珍貴的綠地空間。竹北市長鄭朝方有感公園栽種不少灌木叢，加上人行道中間有空樹穴，屢有民眾跌倒受傷，且高壓磚未做好透水系統處理，並非真正的無障礙，因此以寬敞無障礙空間及夜間照明為重點，親自督導水圳公園「微型改善」工程。

不過，水圳森林公園整修因鋪上大片水泥，居民看法不一，有人抱怨原本環境比較好，水泥地讓公園失去自然的模樣，但也有人認為改善後較好，之前的石板路不好推嬰兒車，也易被灌木叢擋住。

竹北市民代表彭竣志說，在公園綠覆率未減少下，公所修繕人行道有助維護管理，這裡常舉辦市集等活動，增加無障礙環境讓民眾使用更安全，代表會未來也願編更多預算，提升遊憩空間。

竹北市公所說明，公園整修重點在於去除狹窄、畸零、動線阻隔等綠化不良空間，公園設施以減量與功能整併為原則，盡可能凸顯大樹、大草坪等自然元素。改善滾動修正，符合在地需求。

人行道 北市 竹北

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