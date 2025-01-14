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台鐵平鎮站南移生變 地方反彈

聯合報／ 記者曾增勳翁唯真／桃園報導
台鐵平鎮臨時站工程預計2026年完工，目標讓平鎮地區民眾先享受大眾運輸便利性。記者翁唯真／攝影
台鐵平鎮臨時站工程預計2026年完工，目標讓平鎮地區民眾先享受大眾運輸便利性。記者翁唯真／攝影

桃園市長張善政去年6月拍板，桃園鐵路地下化新設平鎮永久車站站體南移180公尺計畫，與桃園捷運站點共站，未料市府近期與中央研議後，改採車站月台南延40公尺提案；地方已盛傳南移方案生變，要求堅持原方案。市府回應，鐵道局對南移方案有意見，目前仍在爭取，尚未定案。

台鐵桃園鐵路地下化計畫正在平鎮區新富一、三街新建臨時車站，目前進度施作站體鋼構吊裝作業等，工程進度59.1%，預計2026年啟用。鐵道局另在臨時車站旁興建平鎮車站永久站，總經費145億元，預計2030年啟用，工程進度約6.5%，但地方爭取站體再南移180公尺，與捷運橘線共站。

交通部鐵道局官員表示，平鎮車站永久站體南移180公尺距離太遠，且橘線捷運計畫何時未定，不符實際，桃市府最後提出站體月台南延40公尺到環南地下道路口計畫，雙方初具共識，未來經費分攤仍在研議中。月台南延案若達成共識，預計在過年後提報交通部審議。

市議員陳韋曄表示，市府計畫改採月台南延40公尺方案，但恐讓新富一、三街站體將因腹地小，車站周邊更塞車，且無法與捷運橘線共站。張善政市府不能迎合中央壓力，犧牲平鎮人權益。

市議員舒翠玲說，如果改採月台南延案，將來通勤族追車火跑百米就太痛苦了，應爭取車站南移與未來捷運站共站，發展潛力才會大。平鎮區新富里長梁瑞其也持相同意見，強調地方支持車站南移案，有助周邊道路整體規畫及地方長期發展。

市議員王珮毓認為，未來新富一街平鎮臨時車站啟用，桃園鐵路地下化的地面2、30公尺桃園大道開通後，就不會塞車；捷運橘線今年才進行可行性評估，建議預留月台站體以利後續通勤。

桃園市政府回應，平鎮車站永久站體南移180公尺，鐵道局有意見，經與交通部研議提出南延40公尺案構想，是市府與交通部討論方案之一，目前市府還在與交通部研議爭取中，尚未定案。

台南 捷運

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