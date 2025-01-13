桃園平鎮運動公園遊戲場開園 市長張善政體驗後開心這樣說

桃園市長張善政今天下午至平鎮區主持平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程啟用，最適合兒童遊戲的運動公園開園，張善政與民代實地體驗運動遊戲設施開心，覺得「錢花得有代價」，他說，未來該公園將打一條10公尺新路連接平鎮長安路，讓平鎮鄉親喜歡這個運動公園。

最近繼大園華清池、中壢光明公園、龍潭運動公園開園啟用後，在平鎮運動公園遊戲場改善完工開園儀式上，張善政說，他希望財畫法趕快付之實施，桃園一年可分到多260 億統籌分配款，用來填補每年收支短差100億，另100多億會繼續拿來做地方建設，藍綠議員期待的建設，都會用統籌分配挹注讓桃園建設加速。

平鎮運動公園位於台66與國道1號橋下，周邊被稻田、菜園、埤塘及天然短林包圍，該公園遊戲場景觀改善工程前年動工，施工至去年底完工，佔地2.7公頃，設置地景、擺盪、沙坑、挑戰遊戲場及滑草、攀岩、抱石場、體健運動場、生態探索區，尤其挑戰遊戲場設19道遊戲關卡，適合13歲以上兒童挑戰，開園前周休假日吸引許多大人、小孩提前體驗玩闖關遊戲。

張善政表示，平鎮運動公園位於台66與國道1號橋下，感謝高公局、公路局支持與立委呂玉玲協調用地，前年利用統籌分配款撥款快9000萬元興建，現在公園啟用，未來將打造一條10公尺寬的新路連接長安路，讓平鎮鄉親更喜歡這個公園。

張善政在呂玉玲及藍綠多位市議員陪同，在公園遊戲區走一圈及體驗盪鞦韆等運動設施後、開心表示，他覺得設計師非常棒，錢花得有代價。他在體驗有的遊戲設施後，「我覺得返老還童」。他表示，他上任宣示打造桃園宜居城市，各公園旗艦型遊戲場啟用，未來會運用統籌分配款編列預算打造一個個特色公園，讓市感受桃園越來越好。