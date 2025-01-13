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桃園環境清潔週誓師 市府籲配合春節規劃收運垃圾

中央社／ 桃園13日電

桃園市政府環保局今天在八德區，舉辦「114年環境清潔週擴大誓師宣導活動」，桃園市將從21日起至27日啟動環境清潔週，環保局呼籲民眾，配合春節垃圾收運規劃，守護環境整潔。

桃園市長張善政今天前往八德區，出席「114年環境清潔週擴大誓師宣導活動」表示，桃園市將從21日起至27日啟動環境清潔週，感謝各里志工協助清潔作業，也歡迎家長與孩子們一同參與清掃活動，共同守護市容環境。

環保局長陳世偉指出，春節期間，桃園市除復興區外的各區垃圾收運期程時間，26日依原時段加班收運；27日依原時段收運；28日除夕當天上午9時起提早收運，但夜間停收；29日至31日為年假期間停收3天。

陳世偉說，2月1日（農曆初四）上午9時起提早收運，但夜間停收；2日（農曆初五）開放各區中隊定點收受家戶垃圾；3日（農曆初六）上午10時加強收運，夜間則維持原時段收運。

至於復興區，1月26日停收；27日上午8時起開始收運；28日上午9時起依週六路線收運；29日及30日暫停收運；31日上午8時起開始收運；2月1日、2日暫停收運；3日起正常收運。

陳世偉表示，市民如有大型廢棄物清除需求，復興區居民請於1月17日下午5時前向各清潔中隊登記，其他各區居民於23日下午5時前完成登記，並於約定時間將廢棄物搬至指定地點。

廢棄物 環保局長

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