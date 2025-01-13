新春將至！桃園環境清潔周啟動 邀全民大掃除迎蛇年

農曆新年將至，家家戶戶準備大掃除，響應行政院環保署推動「環境清潔周」政策，桃園市今舉行2025年環境清潔周擴大誓師宣導活動，桃園市長張善政邀請全民一同清掃居家環境，活動自1月21日起至27日，確保市容整潔迎新年。

桃園市長張善政今上午前往八德區藝文廣場，出席2025年環境清潔周擴大誓師宣導活動。張善政表示，隨著農曆春節即將到來，家家戶戶紛紛開始進行大掃除，桃園市自1月21日起至27日啟動環境清潔周，感謝各里志工協助清潔作業，也歡迎家長與孩子們一同參與清掃活動，以實際行動共同守護市容環境。

環保局表示，春節期間桃園市各區（復興區除外）收運期程時間：1月26日依原時段加班收運；27日依原時段收運；28日（除夕）上午9時起加強收運（夜間停收）；29日至31日為年假期間停收三天；2月1日上午9時起加強收運（夜間停收）；2日開放各區中隊定點收受家戶垃圾；3日上午10時加強收運（夜間維持原時段收運）。春節期間詳細收運期程可至桃園市環保局官網或桃園垃圾車APP查詢。

環保局長陳世偉表示，為避免堆置物品成為蚊蟲孳生源，提醒市民應落實「巡、倒、清、刷」原則，並養成定期清理家戶內外環境的習慣。市民如有大型廢棄物清除需求，請於1月23日下午5點前向各區清潔中隊登記，於約定時間將廢棄物搬至指定地點。

環境管理處長張書豪亦提醒，在初一到初三停收垃圾期間，請將垃圾妥善打包暫置於家中，千萬不要任意丟棄，否則可能違反廢棄物清理法規定，面臨最高新臺幣6千元罰款；並強調清潔隊員只收垃圾，不收紅包，過年期間無須特地送禮、送紅包給隊員，只要一句真摯感謝或笑容，就足以轉達心意。