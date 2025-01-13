新春將至！桃園環境清潔周啟動 邀全民大掃除迎蛇年

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市今舉行2025年環境清潔周擴大誓師宣導活動，桃園市長張善政邀請全民一同清掃居家環境，活動自1月21日起至27日。記者周嘉茹／攝影
桃園市今舉行2025年環境清潔周擴大誓師宣導活動，桃園市長張善政邀請全民一同清掃居家環境，活動自1月21日起至27日。記者周嘉茹／攝影

農曆新年將至，家家戶戶準備大掃除，響應行政院環保署推動「環境清潔周」政策，桃園市今舉行2025年環境清潔周擴大誓師宣導活動，桃園市長張善政邀請全民一同清掃居家環境，活動自1月21日起至27日，確保市容整潔迎新年。

桃園市長張善政今上午前往八德區藝文廣場，出席2025年環境清潔周擴大誓師宣導活動。張善政表示，隨著農曆春節即將到來，家家戶戶紛紛開始進行大掃除，桃園市自1月21日起至27日啟動環境清潔周，感謝各里志工協助清潔作業，也歡迎家長與孩子們一同參與清掃活動，以實際行動共同守護市容環境。

環保局表示，春節期間桃園市各區（復興區除外）收運期程時間：1月26日依原時段加班收運；27日依原時段收運；28日（除夕）上午9時起加強收運（夜間停收）；29日至31日為年假期間停收三天；2月1日上午9時起加強收運（夜間停收）；2日開放各區中隊定點收受家戶垃圾；3日上午10時加強收運（夜間維持原時段收運）。春節期間詳細收運期程可至桃園市環保局官網或桃園垃圾車APP查詢。

環保局長陳世偉表示，為避免堆置物品成為蚊蟲孳生源，提醒市民應落實「巡、倒、清、刷」原則，並養成定期清理家戶內外環境的習慣。市民如有大型廢棄物清除需求，請於1月23日下午5點前向各區清潔中隊登記，於約定時間將廢棄物搬至指定地點。

環境管理處長張書豪亦提醒，在初一到初三停收垃圾期間，請將垃圾妥善打包暫置於家中，千萬不要任意丟棄，否則可能違反廢棄物清理法規定，面臨最高新臺幣6千元罰款；並強調清潔隊員只收垃圾，不收紅包，過年期間無須特地送禮、送紅包給隊員，只要一句真摯感謝或笑容，就足以轉達心意。

廢棄物 環保局長

延伸閱讀

張善政小內閣再傳異動 智發會主委換36歲的他接任

蔣經國逝世紀念大溪謁靈 朱立倫籲賴清德這樣做

獨／張善政桃園勝選關鍵功臣姜松茂今凌晨癌世 享壽77歲

張善政非營利幼兒園做春聯、講故事 桃園2歲專班將達200班

相關新聞

苗縣「大河」全台最低溫 鄉長李運光：山谷地形所導致

中央氣象署昨晚發布低溫特報，其中有四縣市有6度以下氣溫發生的機率；根據今天一早測得數據，苗栗縣三灣鄉大河村上午7點僅1度...

科技戰情室上線！「智慧圖台」助桃園迎戰台灣燈會車潮

2025台灣燈會即將登場，周邊交通配套引發關注。桃園市政府智慧城鄉發展委員會近期建置「空間資訊圖台」，整合中央及市府空間...

竹縣「柑桔的故鄉」農特產展售 本周末熱鬧登場

農曆春節將至，到新竹縣品柑桔、拿春聯！新竹縣政府攜手峨眉鄉農會本周六日（1月18、19日）將於縣府前廣場辦理「2025新...

「蛇年大吉」福袋 苗栗縣長夫妻初一、初二廟宇發送

農曆春節應節，苗栗縣政府今年製作「蛇年大吉」福袋，縣長鍾東錦、太太陳美琦，及副縣長邱俐俐大年初一（1月29日）及初二，分...

20年捐18輛！桃消獲贈慈善會救護車 今再添1輛助力救護

桃園市消防局今獲贈一輛消防車，由觀自在慈善會贈送，消防局局長龔永信代表受贈，觀自在慈善會表示因體認消防工作相當辛苦，自2...

竹縣柑桔農特產展售18、19日登場 現場有手作、主題競賽

新竹縣政府攜手峨眉鄉農會本周六日於縣府前廣場辦理「2025新竹縣柑桔的故鄉-森之派對」農特產品展售活動，今年更結合「金蛇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。