2025新竹過好年 「蛇麼都好玩」燈節1／25開跑

春節將至，新竹市府籌辦2025新竹過好年活動，將於1月25日至2月16日在東門城及護城河親水公園登場。市府說，今年以「蛇麼都好玩」為主題，結合童趣與科技，將竹市打造成一座適合親子同樂的夢幻遊樂場，歡迎全台民眾過年期間來竹市走春。

城市行銷處指出，這次主燈「蛇彩繽紛」以幾何積木造型呈現，突破以往傳統花燈的形象，以多面體結構搭配明亮燈光與鮮豔色彩，在300多年歷史的東門城上布展，展現現代科技感，營造出夢幻的視覺效果。

燈會活動將以東門城為核心，沿護城河親水公園展開，融合歷史建築與炫彩燈光，展現新竹的多元與活力，也象徵新竹是座結合科技與歷史的城市，讓更多人愛上這座溫暖動人的城市。

城市行銷處補充，活動期間除燈光作品展覽之外，還有多項互動體驗。民眾只要到「新竹市政府城市行銷處」FB粉絲專頁按讚，即可至活動服務台領取限量紅包袋（每日150份）。

此外，2月7日至2月9日將於護城河親水公園旁舉辦元宵市集，規畫親子手工搖元宵、彩繪小燈籠DIY等趣味活動，並限量發放蛇年小提燈（8日、9日2天，每天3000份）。

2月9日晚上在火車站前廣場更將上演熱鬧的元宵晚會，節目豐富、氣氛熱烈，邀請大小朋友一起參與，感受春節歡樂氛圍。更多活動資訊，請關注「新竹市政府城市行銷處」FB粉絲專頁( https://reurl.cc/NQ4Ydn )。