快訊

大雅工廠大火夾雜爆炸聲 黑色濃煙飄台中市區、國道民眾心驚

中職／悍將公布完整教練團 許銘傑、林琨笙都進一軍名單

郭哲敏涉88會館案能回家過年！ 獲2億交保加戴電子腳環

2025新竹過好年 「蛇麼都好玩」燈節1／25開跑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府籌辦2025新竹過好年活動，將於1月25日至2月16日在東門城及護城河親水公園登場。圖/新竹市府提供
新竹市府籌辦2025新竹過好年活動，將於1月25日至2月16日在東門城及護城河親水公園登場。圖/新竹市府提供

春節將至，新竹市府籌辦2025新竹過好年活動，將於1月25日至2月16日在東門城及護城河親水公園登場。市府說，今年以「蛇麼都好玩」為主題，結合童趣與科技，將竹市打造成一座適合親子同樂的夢幻遊樂場，歡迎全台民眾過年期間來竹市走春。

城市行銷處指出，這次主燈「蛇彩繽紛」以幾何積木造型呈現，突破以往傳統花燈的形象，以多面體結構搭配明亮燈光與鮮豔色彩，在300多年歷史的東門城上布展，展現現代科技感，營造出夢幻的視覺效果。

燈會活動將以東門城為核心，沿護城河親水公園展開，融合歷史建築與炫彩燈光，展現新竹的多元與活力，也象徵新竹是座結合科技與歷史的城市，讓更多人愛上這座溫暖動人的城市。

城市行銷處補充，活動期間除燈光作品展覽之外，還有多項互動體驗。民眾只要到「新竹市政府城市行銷處」FB粉絲專頁按讚，即可至活動服務台領取限量紅包袋（每日150份）。

此外，2月7日至2月9日將於護城河親水公園旁舉辦元宵市集，規畫親子手工搖元宵、彩繪小燈籠DIY等趣味活動，並限量發放蛇年小提燈（8日、9日2天，每天3000份）。

2月9日晚上在火車站前廣場更將上演熱鬧的元宵晚會，節目豐富、氣氛熱烈，邀請大小朋友一起參與，感受春節歡樂氛圍。更多活動資訊，請關注「新竹市政府城市行銷處」FB粉絲專頁( https://reurl.cc/NQ4Ydn )。

元宵 新竹 蛇年

延伸閱讀

他不解雙北人寧花30分鐘搭高鐵通勤竹北 網指關鍵：犧牲父親就好

拚燈節經濟...蔣萬安擴大西區商圈活動：讓民眾開心花錢

屏東燈節開幕 四大燈區50組燈飾迎春節

屏東燈節點燈 主燈「梅杜莎的宮殿」迷幻朦朧

相關新聞

中壢國民運動中心昨緊急停用 竟是有人在SPA池做缺德事

桃園市中壢區中壢國民運動中心昨晚上緊急公告SPA池發現排泄物暫停開放，引起許多運動民眾吃驚，市政府體育局今天下午表示，經...

桃園農地疑遭傾倒廢土…民代看呆 市府：未發現廢棄物

有砂石業者日前疑似在桃園市桃園區與八德區交界處非法傾倒廢土，市府單位獲報到場查看，發現農地堆滿廢土。市府表示，現場...

2025新竹過好年 「蛇麼都好玩」燈節1／25開跑

春節將至，新竹市府籌辦2025新竹過好年活動，將於1月25日至2月16日在東門城及護城河親水公園登場。市府說，今年以「蛇...

科技戰情室上線！「智慧圖台」助桃園迎戰台灣燈會車潮

2025台灣燈會即將登場，周邊交通配套引發關注。桃園市政府智慧城鄉發展委員會近期建置「空間資訊圖台」，整合中央及市府空間...

竹縣「柑桔的故鄉」農特產展售 本周末熱鬧登場

農曆春節將至，到新竹縣品柑桔、拿春聯！新竹縣政府攜手峨眉鄉農會本周六日（1月18、19日）將於縣府前廣場辦理「2025新...

「蛇年大吉」福袋 苗栗縣長夫妻初一、初二廟宇發送

農曆春節應節，苗栗縣政府今年製作「蛇年大吉」福袋，縣長鍾東錦、太太陳美琦，及副縣長邱俐俐大年初一（1月29日）及初二，分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。