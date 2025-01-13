中壢國民運動中心昨緊急停用 竟是有人在SPA池做缺德事
桃園市中壢區中壢國民運動中心昨晚上緊急公告SPA池發現排泄物暫停開放，引起許多運動民眾吃驚，市政府體育局今天下午表示，經查是某位民眾在SPA池大、小便，排泄物塞住進水口無法過濾排水，業者處理後，今天已恢復SPA池開放使用。
中壢國民運動中心昨晚一樓SPA池發現排泄物汙染，緊急「暫時停用」，該中心公告SPA池排泄物汙染暫停開放，進行緊急消毒作業，並請民眾發揮公德心，避免影響環境及他人使用權益。
市府體育局表示，中壢國民運動中心SPA池排泄物汙染事件，經了解是某位民眾在池中大小便，排泄物塞住進水口，造成無法排水過濾，今天上午清除處理排泄物後，恢復開放使用，目前尚未查出現行犯，由業者調查中，一旦抓到行為犯嫌將要求賠償，請該中心增加教育宣導運動民眾發揮公德心，避免影響他人權益。
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