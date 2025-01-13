中壢國民運動中心昨緊急停用 竟是有人在SPA池做缺德事

桃園市中壢區中壢國民運動中心昨晚上緊急公告SPA池發現排泄物暫停開放，引起許多運動民眾吃驚，市政府體育局今天下午表示，經查是某位民眾在SPA池大、小便，排泄物塞住進水口無法過濾排水，業者處理後，今天已恢復SPA池開放使用。

中壢國民運動中心昨晚一樓SPA池發現排泄物汙染，緊急「暫時停用」，該中心公告SPA池排泄物汙染暫停開放，進行緊急消毒作業，並請民眾發揮公德心，避免影響環境及他人使用權益。