桃園農地疑遭傾倒廢土…民代看呆 市府：未發現廢棄物

有砂石業者日前疑似在桃園市桃園區與八德區交界處非法傾倒廢土，市府單位獲報到場查看，發現農地堆滿廢土，周邊圳溝及道路嚴重受損。市府表示，現場稽查時業者稱正進行填土整地作業，雖初步檢視未發現土方中夾雜廢棄物，但傾倒廢土不符農地農用，將由都發局開罰，並要求業者做好自主管理。

議員余信憲表示，上周接獲民眾檢舉，位於桃園自來水廠旁的農地遭人傾倒大量廢土，8日他召集農業局、環保局、警察局、區公所、都發局、農田水利署桃園管理處、桃園自來水廠及中德里辦公室等8個單位到場查看。

「走進現場時，所有人都目瞪口呆。」余信憲說，原本翠綠的農地竟堆滿廢土，更令人憤怒的是，由於砂石車頻繁進出，不僅農地旁的圳溝遭到嚴重破壞，就連平日供民眾通行的道路和路樹也慘遭波及，業者如此明目張膽的行徑令人質疑背後是否有特殊勢力撐腰。

環保局稽查科回應，現場負責人出示砂石買賣合約書，聲稱正在進行填土整地作業，稽查人員目視檢查後，發現土方表面雖未夾雜廢棄物，但仍要求業者必須嚴格執行自主管理。

環保局表示，為確保業者遵守相關規定，環保局已明確要求若有土方需外運，必須運送至合格土資場；任何外來土方進場，都要具備合格來源證明；整地過程中產生的廢棄物，則須交由合格的清除、處理機構進行清理，同時業者必須保留所有相關單據以供查核。