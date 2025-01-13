科技戰情室上線！「智慧圖台」助桃園迎戰台灣燈會車潮
2025台灣燈會即將登場，周邊交通配套引發關注。桃園市政府智慧城鄉發展委員會近期建置「空間資訊圖台」，整合中央及市府空間圖資。智發會表示，過往市府各機關資料往往分散在不同單位及平台，透過這次整合，可望有效加強周邊交通及服務點位規畫。
2025台灣燈會將在高鐵桃園站周邊舉行，預計吸引1500萬人次到訪，但臨近僅約7980格停車位，接駁車也面臨駕駛缺，引發地方擔憂停車位不足，恐致交通大打結。
「要用市政大數據的共享應用，強化數位治理。」智發會主委吳肇銘表示，為將跨機關、跨領域資料有效彙整運用，智發會推動市政大數據共享及應用，去年中開發的「空間資訊圖台」以資料情境化、作圖協作化、圖資決策化等3大特色，強化府內資料分享、提升搜尋效率。
吳肇銘表示，為推廣圖資應用，日前舉辦「空間資訊圖台實戰工作坊」，共12個機關、54位學員參與，其中獲得第一名的「桃園青埔發展與台灣燈會場地比較圖」，就由觀旅局分析2016年及2025年台灣燈會場地配置與周邊環境。
吳肇銘表示，觀旅局分析時，發現舉辦燈會的青埔地區九年來地貌已大不相同，建案齊發讓停車位設置極不容易，但透過「空間資訊圖台」可載入周邊停車場、公車站、醫院等圖資，進行周邊交通及服務點位規畫，交通局、警察局、消防局等機關也可加入圖台協作，安排周邊停車場地、交通管制點、消防安排等，達到作圖「協作化」目標。
吳肇銘也提到，過往政府部門規畫公共建設地點時，往往無法完整收集決策所需資訊，造成設址不當、資源浪費，因此也建置「市政建設智慧選址平台」，若需規畫設置市民活動中心，系統可將公有餘裕空間、都市計畫圖、地籍圖、人口資料、活動中心使用率等資料，以疊圖或圖表方式呈現，讓決策者完整蒐集決策資訊並進行比較，用以判斷該地區是否要增加設置。
吳肇銘說，未來市府也將持續優化圖台服務，並導入VT（Vector Tiles）技術，將3D圖資與電子地圖的傳統網格式圖磚改為向量圖磚格式，進一步提升系統速度與瀏覽體驗。
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