竹縣「柑桔的故鄉」農特產展售 本周末熱鬧登場

農曆春節將至，到新竹縣品柑桔、拿春聯！新竹縣政府攜手峨眉鄉農會本周六日（1月18、19日）將於縣府前廣場辦理「2025新竹縣柑桔的故鄉-森之派對」農特產品展售活動，祭出買柑桔抽大獎好康活動！今年更結合「金蛇獻瑞-春聯揮毫贈送活動」，周六上午於縣府大廳內邀請書法家現場揮毫，民眾當日身穿西裝或旗袍拍照打卡，還有機會獲得限量書藝扇。

新竹縣長楊文科指出，新竹縣因氣候、土壤及水質條件上的優勢，使各種柑桔產量、品質皆為上選，柑桔是新竹縣分布最廣、產量最高、產值最大的農作物，面積總計約2,196公頃，產量達3萬6,666公噸，並以桶柑、椪柑為最大宗，其栽種位置分布於芎林、新埔、關西、橫山、寶山、峨眉等地區，因此新竹縣有「柑桔的故鄉」之美名，柑桔的吉祥寓意更是民眾年節送禮的首選。

為了方便民眾選購新竹縣優質的柑桔果品，新竹縣政府於1月18、19日於新竹縣政府前廣場舉辦「2025新竹縣柑桔的故鄉-森之派對」活動，推廣新竹縣柑桔及在地優質農產品，吸引更多消費族群前往購買，提升品牌競爭力。

除了展售柑桔等農特產品，還聯合在地甜點品牌推出「點心粉桔派對」，享受點心的同時還能獲得活動專屬LOGO點心盤，也安排一系列食農手作活動及主題競賽，包含環保柑心絲瓜皂、大桔大利毛根盆景、絹印茶枕、3至5歲可參加的柑桔寶寶大力士，以及親子好柑情趣味競賽。另外，開放現場民眾報名參加的「好禮相送搏柑情」擲筊活動及真人娃娃機體驗「好柑情夾夾樂挑戰賽」！

農業處表示，除了一系列有趣的報名活動外，買柑桔也有好禮要送給大家，買柑桔滿20斤可參加摸彩、滿60斤可體驗真人娃娃機抽好禮，豐富的獎項包含柑心抱枕被、桶柑禮盒、桶柑果汁及東方美人飲料茶等，並且每購買20斤還加碼贈送茶花苗1株，買越多、送越多！

同時，新竹縣政府也將在1月18日上午9時30分於縣府大廳舉行「金蛇獻瑞-春聯揮毫贈送活動」，邀請20餘位本縣書法及版畫老師，與縣長盃比賽首獎得主齊聚一堂，由縣長楊文科率領書法家開筆揮毫後，上午10時準時於現場各書 法家攤位發放號碼牌，有書法春聯、版畫春聯和絹印紅包袋等，民眾可憑號碼牌免費領取，預計發送近千份。新竹縣文化基金會邀請民眾於當日身穿西裝或旗袍拍照打卡，有機會獲得限量書藝扇，數量有限，贈完為止。

大廳內活動現場也設置「竹樂安居、廉能永續」廉政宣導攤位，推出趣味廉政有獎徵答遊戲，與民眾心廉心、手廉手共同反詐騙、守護食品與居住安全，維護新竹縣「樂安居」之廉能永續環境。1月18、19日歡迎大家一起來新竹縣政府逛市集、看表演，把現場滿滿的桔利及福氣通通帶回家！2025柑桔的故鄉活動詳情可上FB粉絲頁查詢https://reurl.cc/96WRqv 。