「蛇年大吉」福袋 苗栗縣長夫妻初一、初二廟宇發送

農曆春節應節，苗栗縣政府今年製作「蛇年大吉」福袋，縣長鍾東錦、太太陳美琦，及副縣長邱俐俐大年初一（1月29日）及初二，分別到各大寺廟參拜祈福，並現場發送福袋。

鍾東錦、陳美琦參拜祈福，發送蛇年新春福袋行程，縣府排定鍾東錦初一上午7點30分頭份市永貞宮、8點竹南鎮龍鳳宮、8點20分慈裕宮、9點後龍鎮慈雲宮、9點45分通霄鎮慈惠宮、10點20分苑裡鎮慈和宮、11點15分苗栗市玉清宮、11點40分大明寺。

初二上午8點頭份市義民廟、8點20分斗煥坪大化宮、8點45分珊珠湖太陽宮、9點20分三灣鄉五穀廟、10點南庄鄉員林崇聖宮、10點40分永昌宮、11點半大南埔文武宮。

陳美琦及邱俐俐，初一上午8點30分獅潭鄉義民廟、9點大湖鄉萬聖宮、9點50分卓蘭鎮峨崙廟、10點40分三義鄉五穀宮、11點20分銅鑼鄉武聖宮、中午12點西湖鄉五龍宮；初二上午9點公館鄉五穀宮、9點45分頭屋鄉五聖宮、10點半造橋鄉慈聖宮。

縣府指出，迎接蛇年來臨，10元硬幣福袋；設計主題「蛇年大吉」，透過特殊刀模設計，笑臉盈盈的蛇年剪紙可立在桌上，應節吉祥祈福，也有療癒作用，鄉親有意索取，注意把握期程。