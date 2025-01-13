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20年捐18輛！桃消獲贈慈善會救護車 今再添1輛助力救護

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市觀自在慈善會體認消防工作相當辛苦，自2004年起陸續捐贈救護車給消防局，迄今已累計18輛之多，今再捐贈一輛救護車給消防局，以實際行動支持消防工作。圖／大竹分隊提供
桃園市觀自在慈善會體認消防工作相當辛苦，自2004年起陸續捐贈救護車給消防局，迄今已累計18輛之多，今再捐贈一輛救護車給消防局，以實際行動支持消防工作。圖／大竹分隊提供

桃園市消防局今獲贈一輛消防車，由觀自在慈善會贈送，消防局局長龔永信代表受贈，觀自在慈善會表示因體認消防工作相當辛苦，自2004年起陸續捐贈救護車給消防局，迄今已累計18輛之多，今再捐贈一輛救護車給消防局，小愛化作大愛，以實際行動支持消防工作。

消防局指出，觀自在慈善會感念桃園市消防同仁勤務繁忙之中仍能提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷，今捐贈救護車1輛給消防局，以小愛化作大愛之實際行動支持消防救護工作，未來將幫助地方上更多需要緊急救護服務的病患。

桃園市觀自在慈善會集結近千位會員，秉持「只問付出，不求回報」的精神，於社會默默行善，團結力量送愛心，自2004年起陸續捐贈救護車給消防局，迄今已累計18輛之多，今再度捐贈的救護車將配發至蘆竹區的大竹分隊，為該地區注入救護新戰力。

消防局長龔永信表示，桃園市消防局連續3年打敗其他五都，蟬聯內政部消防署甲組團隊金質獎，到院前心肺功能停止患者康復出院人口比率及旁觀者CPR急救率也逐年提高。大竹分隊隨著桃園市人口大量移入及機場捷運發展，轄區鄰近藝文特區及高速公路，為桃園市區交通樞紐人口密集處，救護案件多樣化且深具挑戰性，期許同仁能如虎添翼，挽救更多寶貴的性命。

桃園市觀自在慈善會體認消防工作相當辛苦，自2004年起陸續捐贈救護車給消防局，迄今已累計18輛之多，今再捐贈一輛救護車給消防局，以實際行動支持消防工作。圖／大竹分隊提供
桃園市觀自在慈善會體認消防工作相當辛苦，自2004年起陸續捐贈救護車給消防局，迄今已累計18輛之多，今再捐贈一輛救護車給消防局，以實際行動支持消防工作。圖／大竹分隊提供

救護車 桃園

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