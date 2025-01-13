20年捐18輛！桃消獲贈慈善會救護車 今再添1輛助力救護

桃園市消防局今獲贈一輛消防車，由觀自在慈善會贈送，消防局局長龔永信代表受贈，觀自在慈善會表示因體認消防工作相當辛苦，自2004年起陸續捐贈救護車給消防局，迄今已累計18輛之多，今再捐贈一輛救護車給消防局，小愛化作大愛，以實際行動支持消防工作。

消防局指出，觀自在慈善會感念桃園市消防同仁勤務繁忙之中仍能提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷，今捐贈救護車1輛給消防局，以小愛化作大愛之實際行動支持消防救護工作，未來將幫助地方上更多需要緊急救護服務的病患。

桃園市觀自在慈善會集結近千位會員，秉持「只問付出，不求回報」的精神，於社會默默行善，團結力量送愛心，自2004年起陸續捐贈救護車給消防局，迄今已累計18輛之多，今再度捐贈的救護車將配發至蘆竹區的大竹分隊，為該地區注入救護新戰力。