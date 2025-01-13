竹縣柑桔農特產展售18、19日登場 現場有手作、主題競賽

新竹縣政府攜手峨眉鄉農會本周六日於縣府前廣場辦理「2025新竹縣柑桔的故鄉-森之派對」農特產品展售活動，今年更結合「金蛇獻瑞-春聯揮毫贈送活動」，民眾當日身穿西裝或旗袍拍照打卡，還有機會獲得限量書藝扇。

新竹縣長楊文科指出，新竹縣因氣候、土壤及水質條件上的優勢，使各種柑桔產量、品質皆為上選，柑桔是新竹縣分佈最廣、產量最高、產值最大的農作物，面積總計約2196公頃，產量達3萬6666公噸，並以桶柑、椪柑為最大宗，新竹縣有「柑桔的故鄉」之美名，柑桔的吉祥寓意更是民眾年節送禮的首選。

縣府於1月18、19日於新竹縣政府前廣場舉辦「2025新竹縣柑桔的故鄉-森之派對」活動，推廣新竹縣柑桔及在地優質農產品，吸引更多消費族群前往購買，提升品牌競爭力。

除了展售柑桔等農特產品，還聯合在地甜點品牌推出「點心粉桔派對」，享受點心的同時還能獲得活動專屬LOGO點心盤，也安排一系列食農手作活動及主題競賽，包含環保柑心絲瓜皂、大桔大利毛根盆景、絹印茶枕、3至5歲可參加的柑桔寶寶大力士，以及親子好柑情趣味競賽。另外，開放現場民眾報名參加的「好禮相送搏柑情」擲筊活動及真人娃娃機體驗「好柑情夾夾樂挑戰賽」。

農業處表示，除了一系列有趣的報名活動外，買柑桔也有好禮要送給大家，買柑桔滿20斤可參加摸彩、滿60斤可體驗真人娃娃機抽好禮，豐富的獎項包含柑心抱枕被、桶柑禮盒、桶柑果汁及東方美人飲料茶等，並且每購買20斤還加碼贈送茶花苗1株。