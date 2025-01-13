快訊

3招偷看LINE訊息不怕被發現已讀 iPhone一動作獨享「未讀祕技」

高階警人事發布！基市局長被控性騷降調航警副局長 廖美鈴升副署長

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「好運爆發」：財源滾滾而來

張善政小內閣再傳異動 智發會主委換36歲的他接任

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府智慧發展委員會主委吳肇銘因家庭因素請辭，後續將由現任市府顧問廖修武（圖）接任。圖／市府提供
桃園市政府智慧發展委員會主委吳肇銘因家庭因素請辭，後續將由現任市府顧問廖修武（圖）接任。圖／市府提供

桃園市政府智慧發展委員會主委吳肇銘因家庭因素請辭，市府今天表示，吳將任職至1月底，主委一職將由現任市府顧問廖修武接任。

吳肇銘曾任新北市研考會前主委、中原大學主秘、資管系教授、主任、所長主任秘書等職，是桃市府成立智發會後第一任主委。

市府表示，吳肇銘因家庭因素，向市長張善政表達希望多陪伴家人，張市長最終勉於同意，特別感謝吳任內對於智慧桃園發展的貢獻，傑出表現值得高度肯定。

市府表示，新任智發會主委廖修武今年36歲，現為市府顧問，擁有國立政治大學國家發展研究所碩士與中原大學企業管理研究所碩士學位，曾擔任桃園市政府新聞處專門委員、總統府諮議等公職；亦具備多年科技產業研究經驗，曾任資策會產業分析師。

市府表示，廖修武曾參與張善政的數位政策研擬工作，張就任市長後即延攬進入市府，期間廖致力協助推動桃園市智慧城市業務，協調跨局處合作導入智慧科技，與市府內相關業務單位合作順暢，熟悉智發會業務，接任後將能延續並擴大市府推動「智慧桃園」的成果。

另，桃園市原民局長也確定由巴奈．母路（Panay Mulu）接任。市府表示，巴奈．母路是阿美族人，原任職於國立東華大學原住民民族學院副教授職務，長年從事原住民族信仰與文化研究，包括原住民祭儀、樂舞文化、藝術管理與文化行政，以行動深耕部落文化的保存，相關專書、論文著作等身，學術與實務經驗兼具。

市府表示，張善政期待借重巴奈．母路教授的專業與經驗，持續推動桃園原民政策，讓市內超過8萬名原民朋友獲得更全方位的照顧。

桃園市原民局長將由巴奈．母路（Panay Mulu）接任。圖／市府提供
桃園市原民局長將由巴奈．母路（Panay Mulu）接任。圖／市府提供

原住民族 巴奈 桃園

延伸閱讀

蔣經國逝世紀念大溪謁靈 朱立倫籲賴清德這樣做

獨／張善政桃園勝選關鍵功臣姜松茂今凌晨癌世 享壽77歲

張善政非營利幼兒園做春聯、講故事 桃園2歲專班將達200班

桃園前立委林正峰辭世 畢生戮力奉獻地方建設

相關新聞

苗縣「大河」全台最低溫 鄉長李運光：山谷地形所導致

中央氣象署昨晚發布低溫特報，其中有四縣市有6度以下氣溫發生的機率；根據今天一早測得數據，苗栗縣三灣鄉大河村上午7點僅1度...

驚！中壢國民運動中心SPA池有排泄物 緊急停用

桃園市中壢區中壢國民運動中心12日晚上緊急公告，因為運動中心SPA池發現排泄物，該中心晚間暫停開放使用，並進入緊急消毒作...

竹縣柑桔農特產展售18、19日登場 現場有手作 主題競賽

新竹縣政府攜手峨眉鄉農會本周六日於縣府前廣場辦理「2025新竹縣柑桔的故鄉-森之派對」農特產品展售活動，今年更結合「金蛇...

張善政小內閣再傳異動 智發會主委換36歲的他接任

桃園市政府智慧發展委員會主委吳肇銘因家庭因素請辭，市府今天表示，吳將任職至1月底，主委一職將由現任市府顧問廖修武接任。

水圳公園整修挨批水泥化 公所：綠覆率未減、更貼近無障礙需求

新竹縣水圳森林公園位於竹北市高鐵新竹站附近，近期進行周邊環境整修，民眾熱議，原本人行道雖有點破爛，但花木扶疏、綠意盎然的...

遊客夜遊首選景點...竹北市新增152盞LED燈 點亮西區水月橋

新竹縣竹北雙月-新月沙灣與水月園區同為竹北西區的重要地景也是最大景觀區，其中全長523公尺的水月橋，竹北市公所投入500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。