張善政小內閣再傳異動 智發會主委換36歲的他接任

桃園市政府智慧發展委員會主委吳肇銘因家庭因素請辭，市府今天表示，吳將任職至1月底，主委一職將由現任市府顧問廖修武接任。

吳肇銘曾任新北市研考會前主委、中原大學主秘、資管系教授、主任、所長主任秘書等職，是桃市府成立智發會後第一任主委。

市府表示，吳肇銘因家庭因素，向市長張善政表達希望多陪伴家人，張市長最終勉於同意，特別感謝吳任內對於智慧桃園發展的貢獻，傑出表現值得高度肯定。

市府表示，新任智發會主委廖修武今年36歲，現為市府顧問，擁有國立政治大學國家發展研究所碩士與中原大學企業管理研究所碩士學位，曾擔任桃園市政府新聞處專門委員、總統府諮議等公職；亦具備多年科技產業研究經驗，曾任資策會產業分析師。

市府表示，廖修武曾參與張善政的數位政策研擬工作，張就任市長後即延攬進入市府，期間廖致力協助推動桃園市智慧城市業務，協調跨局處合作導入智慧科技，與市府內相關業務單位合作順暢，熟悉智發會業務，接任後將能延續並擴大市府推動「智慧桃園」的成果。

另，桃園市原民局長也確定由巴奈．母路（Panay Mulu）接任。市府表示，巴奈．母路是阿美族人，原任職於國立東華大學原住民民族學院副教授職務，長年從事原住民族信仰與文化研究，包括原住民祭儀、樂舞文化、藝術管理與文化行政，以行動深耕部落文化的保存，相關專書、論文著作等身，學術與實務經驗兼具。