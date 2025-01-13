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水圳公園整修挨批水泥化 公所：綠覆率未減、更貼近無障礙需求

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣水圳森林公園位於竹北市高鐵新竹站附近，近期進行周邊環境整修，引發民眾熱議。記者郭政芬／攝影
新竹縣水圳森林公園位於竹北市高鐵新竹站附近，近期進行周邊環境整修，引發民眾熱議。記者郭政芬／攝影

新竹縣水圳森林公園位於竹北市高鐵新竹站附近，近期進行周邊環境整修，民眾熱議，原本人行道雖有點破爛，但花木扶疏、綠意盎然的公園卻被鋪上大片水泥，批評已成水泥公園。竹北市公所強調，公園整體綠覆率未減少，且原先栽植的灌木叢常有跌倒情事、高壓磚也非無障礙，這次擴大人行道空間，要讓母嬰、輪椅族、長輩更方便行走。

民眾抱怨，這次整修地段鋪上水泥，原本環境比較好，建議應參考日本的公園規畫，減少土泥、增加讓土地可以呼吸的材質和設計，否則恐將失去公園自然的模樣。但也有民眾認為，之前那一區就是石板路，不僅嬰兒車不好推，行走時，也容易被灌木叢擋住，應等改造完再做評論。

竹北市公所強調，公園整體綠覆率未減少，保留基地內大樹，使成最佳天然遮陽功能，若遇到有阻礙人行安全的樹木，皆以基地內移植方式處理，強調一棵樹都沒有減少，並使其獲致更良好的生長空間。

竹北市公所這次進行公園四周的人行環境改造，以寬敞無障礙空間及夜間照明為重點，由於之前該區栽植有不少灌木叢，且人行道中間有空的樹穴，造成多起民眾跌倒受傷事件，讓竹北市長鄭朝方認為，應進行公園微型改善，做好人行步道等基礎設施。特別是之前的高壓磚未做好透水系統處理，不是真正的無障礙，為此，他親自督導此工程，成功克服移除電箱等困難路障，希望讓民眾行的安全且方便。

竹北市公所說明，以寬敞無障礙空間及夜間照明為重點，去除狹窄、畸零、動線阻隔等綠化不良空間，公園以視覺通透為原則增加空氣流通，並減量灌木(叢)栽植，避免形成治安死角及蚊蟲滋生，減低高維管負擔。公園設施以減量與功能整併為原則，儘可能突顯大樹、大草坪等自然環境元素。

針對近期民眾的看法，竹北市公所回應，公園人工設施的色彩計畫，會充分與公園自然環境相互融合，相關的改善流程會採滾動式修正，符合在地民眾需求。

人行道 北市 竹北

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