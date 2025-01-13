遊客夜遊首選景點...竹北市新增152盞LED燈 點亮西區水月橋

新竹縣竹北雙月-新月沙灣與水月園區同為竹北西區的重要地景也是最大景觀區，其中全長523公尺的水月橋，竹北市公所投入500萬，施工近3個月完成了「景觀投射燈新設工程」。不僅大幅提升夜間景觀品質，更多了水映光影交融之美的風貌，未來可望成為市民與遊客夜遊的首選景點。

竹北市長鄭朝方表示，當夜幕低垂時，新增的152盞LED柔和光線，隨著橋體延伸，彷彿鎏金溢彩的「光之拱橋」，營造出夢幻浪漫的氛圍，與水面倒影相互輝映，形成一幅「水天一色、月境無邊」的美麗畫面。

鄭朝方進一步指出，竹北市公所對於西區發展不遺餘力，去年「2024竹北雙月海洋音樂季」中，小野麗莎Bossa Nova之夜在水月公園的演出，不僅打開地方能見度，也吸引無數民眾親近這片美麗土地。如今，水月橋橋身的夜間燈光提升，正是延續這份美好，讓市民與遊客在不同時間都能感受到這裡的獨特魅力。

水月與新月沙灣合稱「雙月」，從日落到月升的光影交織，呈現西區不可多得的地景之美。此次燈光升級，進一步深化了「雙月景觀」的城市品牌形象。未來，竹北市公所將持續以創新與用心為基礎，為市民打造更多具有文化與美學價值的公共空間，讓竹北成為令人嚮往的宜居城市。