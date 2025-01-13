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苗縣「大河」全台最低溫 鄉長李運光：山谷地形所導致

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
三灣鄉大河的氣象站設置在大河村社區活動中心，今天上午7點測得溫度僅1度，位列全台最低溫第一名。圖／民眾提供
三灣鄉大河的氣象站設置在大河村社區活動中心，今天上午7點測得溫度僅1度，位列全台最低溫第一名。圖／民眾提供

中央氣象署昨晚發布低溫特報，其中有四縣市有6度以下氣溫發生的機率；根據今天一早測得數據，苗栗縣三灣鄉大河村上午7點僅1度，位列全台最低溫第一名，鄉長李運光表示「可能是山谷地形所導致」。

受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署昨晚10點31分對20縣市發布低溫特報，提醒注意局部地區有10度以下氣溫發生機率，其中基隆市、新北市、新竹縣及苗栗縣局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，而根據今天一早測得數據，苗栗三灣的大河上午7點僅1度，是全台最低溫所在。

三灣鄉長李運光指出，大河的氣象站以前是在設置大河國小，10年前廢校後改設在活動中心，距他家約120公尺，以前從沒偵測到過全台最低溫，今天一早他6點起床時就感覺冷到手麻腳麻，真的特有感。

「可能是山谷地形所導致！」李運光強調，當地大河村山坳地形會造成冷空氣下沉累積，每年寒流來襲，清晨時刻都會特別冷；他說，這樣得天獨厚較冷的氣候，也使得當地栽植的桶柑外皮轉黃得比較快，而且汁多味美，現在正值產季，上周還奪得今年全縣柑橘比賽特等獎成績，「大河」莫名就出名奪下全台最低溫紀錄，幫忙打廣告，希望全台民眾也多購買當地桶柑農特產。

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