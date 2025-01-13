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竹市府拍板調增114年度教師節禮金 逾5千人受惠

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府今宣布，114年度將調升教師節禮金額度，由原本的500元增加至600元。圖為去年9月18日代理市長邱臣遠出席「113年度教師節表揚大會」。圖／新竹市府提供
新竹市府今宣布，114年度將調升教師節禮金額度，由原本的500元增加至600元。圖為去年9月18日代理市長邱臣遠出席「113年度教師節表揚大會」。圖／新竹市府提供

為了肯定教師的重要貢獻，新竹市府今宣布，114年度將調升教師節禮金額度，由原本的500元增加至600元，預計超過5000名教師受惠，藉此表達對教育專業的重視。市府說，教師是培育下一代的關鍵力量，不僅傳授知識，還以自身的品格影響學生的成長，希望透過禮金調整表達對教師的敬意，並讓教師感受到社會對他們的尊重與感謝。

市府說，這次禮金調整範圍包括竹市各級學校教師、市立幼兒園教師及教保員（包括助理教保員），預計受惠人數超過5千人，所需經費將由市府年度預算撥付。

市府指出，感謝教師的努力與奉獻，協助發掘孩子的多元能力，並促進他們健康快樂地成長。未來，市府將繼續關注教師的需求與福利，致力營造尊師重道的氛圍，讓教育工作者能無後顧之憂地專注於教學。

教育處表示，這次調增禮金額度，除了具體表達對教師的敬意外，也希望激勵教師繼續在教學與教育創新上努力，為學生創造更好的學習環境。

針對此次敬師禮金調整，竹市教師會理事長梁麗雯表示肯定，認為這項政策調整充分體現市府對教師的重視，並期盼未來能有更多相關措施，進一步提升教師的整體福利與專業成長機會。

教保員 教師節 額度

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