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他的茶園石虎都來了 苗栗市「茶三代」邱俊魁獲神農獎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
總統賴清德（左）1月7日頒發神農獎，苗栗市「茶三代」邱俊魁（右）是唯一茶葉類得獎人。圖／苗栗縣政府提供
總統賴清德（左）1月7日頒發神農獎，苗栗市「茶三代」邱俊魁（右）是唯一茶葉類得獎人。圖／苗栗縣政府提供

苗栗市「茶三代」邱俊魁10年前返鄉繼承家業，友善種茶好生態，石虎都來了，最近他獲全國「十大神農獎」，媽媽楊敏珠30多年前也獲全國十大農村青年，母子都獲得農業界官方最高榮譽「認證」。

總統賴清德1月7日頒發神農獎，邱俊魁是唯一茶葉類得獎人，楊敏珠到場觀禮，也引以為傲，農業部苗栗區農業改良場推薦邱俊魁，以友善環境方式，採用創新害蟲防治方法減少農藥使用，種出安全優質的茶葉。

苗栗農改場指出，邱俊魁以八甲茶園為品牌，不定期舉辦採茶、製茶、食茶食農教育，結合在地甜點及飲料業者，開發多樣性的茶特色產品，帶動貓裏休閒農業區貓裏紅及八甲茶園紅茶品牌效益。

邱俊魁三代種茶、製茶，先前在新竹縣竹北市從事維修機車，約10年前因父母年紀大，及幫人工作賺錢，不如回家繼承家業，目前茶園4公頃草生栽培，好生態監測到石虎、食蟹獴等野生動物活動。

楊敏珠於1994曾獲得十大農村青年肯定，至今寶刀未老，母子在貓裏紅茶評鑑比賽是常勝軍，近年來邱俊魁也轉戰到法國、英國等國家，前年參加法國農產品加值協會（AVPA）第6屆國際茶葉大賽，2支「貓裏紅」 作品還奪下2座金獎，飄香揚名世界。

邱俊魁經驗發現，台灣製茶技術獲得國際肯定，得獎有成就感，也有歐洲茶商洽談，他認為國外市場會是台灣茶葉的一大商機，此外，國內目前採茶工人年齡偏大，都是阿婆、阿公級，加上許多年輕人偏好咖啡等飲品，則是茶產業面臨的挑戰，亟待各界思考解決。

苗栗市「茶三代」邱俊魁（左）今年獲得十大神農獎，媽媽楊敏珠（右）引以為傲。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市「茶三代」邱俊魁（左）今年獲得十大神農獎，媽媽楊敏珠（右）引以為傲。圖／苗栗縣政府提供

法國 石虎 茶葉

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