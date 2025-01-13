竹縣敬老愛心卡 擬運動也可用

新竹縣敬老卡及愛心卡每月500點社福點數，縣府為了促進長者社會參與及活躍老化，正在測試未來抵用竹北國民運動中心健身房及縣游泳館非公益時段入場費。但仍有不少議員建議比照竹市敬老愛心卡可到農會採買，社會處回應，會再通盤檢討、滾動調整。

新竹縣政府去年12月中旬起，擴增敬老卡及愛心卡的使用範圍，新增4條國道客運路線，擴大服務範圍至台北、台中、林口等地。今年縣府研議可擴大到國民運動中心健身房與縣游泳館使用。

不過，縣議員吳傳地、何建樺等人都認為，新竹縣每月發給500點的點數較鄰近縣市低，使用範圍也不如其他縣市廣，希望比照新竹市讓老人家持敬老愛心卡到農會採買農特產品，或是提供看診補助等，照顧長輩實際需求。

縣府社會處回應，行政總處曾發文到各縣市，若補助優惠超過中央法令標準，今年起將通盤檢討社福支出的相關政策；因此縣府將再滾動調整，並持續關心其他縣市的措施。

議員們建議縣府多觀察其他縣市的作法，符合在地需求。新竹縣許多長輩住在鄉下地區，交通並不便利，因此敬老愛心卡用於搭乘大眾運輸機會不多，反而到農會購買日常用品更為實在。