新竹漁產直銷中心延宕 估年中完工

斥資2億元的新竹漁港漁產直銷中心新建工程2021年開工，原訂隔年完工，但工程延宕迄今，市府回應，已克服工程困難，預計今年中完工並取得使用執照。另，苗栗縣政府今年將新建苑裡漁港釣魚平台，預計今年5、6月完成，屆時沿海11處漁港，將有5處有條件開放垂釣。

新竹漁港漁產直銷中心新建物延續一旁「波光市集」波浪曲面屋頂設計，一樓為挑高生鮮乾貨區、二樓規畫為餐廳區。但該工程延宕，市府去年4月稱新直銷中心主建物結構體工程已完成90%，預計今年初完工，但基地目前仍拉起鐵皮圍籬。

竹市府產發處指出，新竹漁港漁產品直銷中心新建工程因曲面屋頂造型複雜，施作期易受天候影響工安，且直銷中心販售生鮮漁產品所需的地下海水機房面臨地層排水問題，須變更設計至地上而延長工期，目前市府都已順利克服並如期施作。

此外，苗栗縣擁有50公里長海岸線，2020年4月起陸續開放後龍鎮公司寮漁港北堤、外埔漁港南堤，及新埔漁港北堤、龍鳳漁港北堤釣魚平台垂釣，最近再獲得海洋委員會海洋保育署補助1300餘萬元，加上縣府配合款近230萬元，今年將新建長50公尺、寬5公尺的苑裡漁港南堤釣魚平台。

通霄鎮新埔漁港釣魚平台去年7月凱米颱風受災，預計今年4月30日前復建完工，另苑裡漁港釣魚平台新建，及龍鳳漁港釣魚平台改善，可望今年5、6月完工。