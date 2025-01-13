防工地鄰損 桃加強深開挖巡檢

新北市三重區日前發生工地建案鄰損案引發譁然，桃園市統計，1年平均受理60件施工鄰損案。因應春節前夕，營建工地搶工期，桃園市建管處近期針對全市107處正在開挖地下層的工地，展開「深開挖巡檢」，今年也將修訂相關要點，將巡檢機制常態化。

桃園市建築工程施工損害鄰房爭議事件處理辦法2019年實施，桃園市建管處統計，平均每年受理約60件施工損鄰，幸因桃園地質多為堅硬的卵礫石層，損害主因多為開挖前打樁產生劇烈震動，致使鄰房玻璃、裝潢、磁磚等較脆弱部位龜裂損害，因開挖造成鄰房地基流失等情況較為少見。

建管處指出，若民眾遇到工地鄰損爭議，除了可向工地反映處理之外，也可向市府申請會勘，市府會委請第三方專業公會派員一同現勘，若確實有損害情形，會列管該工地需於使用執照核發前與受損戶達成和解，若有安全疑慮，則勒令停工並要求緊急改善。

因應農曆春節將屆，建管處長莊敬權說，一般營造業工地春節放假至初五，為避免年前趕工開挖，春節期間工地又無人因應等風險，已統計全桃園共107處正處於開挖或地下層施工階段的案件，除了復興區其他12個行政區都有，又以中壢區23處最多、桃園區16處次之。

建管處6日起針對107處工地已委請第三方專業公會，對於地下室開挖支撐系統、安全觀測、擋土壁體是否漏水等全面巡檢，預計20日完成，目前巡檢皆符合標準。

建管處也說明，去年巡檢，被市府及公會巡查不合格並勒令停工的8處工地，有3處為擋土支撐監測數據異常、5處為擋土牆防水不嚴實等問題，雖已完成改善，但此次也會特別納入查核。一旦發現有危險疑慮，將立即通報處理。

為提升工地安全，市政府今年將提升巡檢頻率和範圍，並研議修訂「桃園市建築工程施工勘驗作業要點」，增訂工地開挖期間要向市府申報施工勘驗，經市府、公會檢查合格才能繼續施工。