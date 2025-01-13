星期評論／「靜鄰專案」破功 遇節慶就失靈？

桃園市長張善政杜絕噪音擾民，推動「靜桃專案」不遺餘力，政策獲中央肯定，促成機車改裝排氣管檢驗新制，元旦開出全國第一張違規罰單，成果豐碩；不過，擾民的除了排氣管噪音，還有逢年過節恣意亂放的煙火爆竹，「靜鄰專案」也該管管，以免落「為德不卒」口實。

張善政曾在市政會議時表示，靜桃專案與靜鄰專案皆是希望能夠還給民眾更好的居住環境，讓社區安寧受到更好的保障；然而2024跨年夜，桃園各區都有民眾施放高空煙火，雖是慶祝新的一年即將到來，但施放地點不對，就近在馬路、大樓退縮空間和住宅密集的公園玩，甚至持續到凌晨1、2時，巨大聲響不僅擾人清夢，火光煙霧也影響交通。

據查，桃園警方跨年元旦整晚接獲民眾報案妨害安寧56件，消防119指揮中心也接獲14件爆竹煙火勸導案，更有里長的跨年夜變執勤夜，疲於奔命只為勸離亂放煙火民眾。

桃市府為維護社區安寧，「靜鄰專案」執法手段眾多，除了社會秩序維護法，公園管理自治條例與爆竹煙火施放管制自治條例也明訂禁止施放地點與時間，違者皆有處罰辦法，但難防民眾心存僥倖，點燃引信就跑，甚至跟警方玩你追我跑遊戲，猶如「山道猴子」煙火版。

藍綠議員都提過在住宅區放煙火會對周遭居民人身財產構成威脅，台中跨年煙火炸傷人更是血淋淋的案例。桃市府雖訂定相關法規，但警方或消防趕赴現場往往人煙散去，難以舉證取締，空有法規，實務難落實，難免讓人感覺「為德不卒」，甚至質疑「靜鄰專案」遇到節慶就失靈。

桃市府除用法規約束民眾，不妨開個善門，效仿雙北，正面表列可以施放煙火的空曠地點，讓想放的人可以盡興，想休息的人也找回寧靜。「靜鄰專案」在跨年元旦已破功，眼看春節將至，市府應審慎評估並加緊規畫執行。