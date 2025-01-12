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桃園忠貞市場棚架亂象垃圾車難清 市府年後先移置再拆

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
忠貞市場攤商搭建棚架，垃圾車無法進入清運衍生爭議，市府擬拆棚架。記者曾增勳／攝影
忠貞市場攤商搭建棚架，垃圾車無法進入清運衍生爭議，市府擬拆棚架。記者曾增勳／攝影

桃園忠貞市場許多攤商自行搭建棚架或違規棚架佔用馬路，垃圾車無法進入清運衍生髒亂，市政府有意拆除違規棚架清運垃圾，引起平鎮區貿三至貿五路部分攤商反對爭議，市府經發局今天表示，該局持續與攤商協調，將在2月中旬前爭取多數攤商同意移置攤位後再拆棚架。

中壢、平鎮交界的忠貞市場，來自眷村及異域孤軍後代、濃濃滇緬文化及美食，吸引採買民眾及遊客，平鎮貿一、貿三至貿五路、中山路一些攤商自搭棚架或棚架違規外移馬路，造成垃圾車無法進入清運垃圾，去年底承租垃圾定點收回，垃圾亂丟髒臭引發民怨，市議員舒翠玲邀集市府溝通，市府同意分階段拆除攤商棚架，最近部分攤部陳清反對再掀爭議。

舒翠玲表示，忠貞市場10多年來攤商目自搭棚架亂七八糟，甚至攤商堆積垃圾髒臭，原本垃圾車清運垃圾，因為棚架違建佔用馬路，上月5日起垃圾車清運危險停止清運，攤商自帶垃圾或是堆積垃圾，引起垃圾事件，市府溝通考慮拆除違規棚架，方便垃圾車清運垃圾，貿五路及中山路攤商同意，貿三至貿五路部分攤商以無法遮雨影響採買不便陳情反對。

市府經發局表示，忠貞市場巷道清防車無法進入、棚架也造成垃圾車危險無法清運，為改善民眾公共安全，該局計畫拆除攤商違規棚架及進行龍平路拓寬，並為輔導攤商合法，該局計畫向國防部、國產署承租市六用地，預計700萬元設置簡易市場，該局將持續跟攤商溝通及再召開說明會，輔導違規攤商合法經營，預計2月中旬前爭取多數攤商同意移置，後續再拆除棚架及道路拓寬施工。

舒翠玲認為，市政府計畫承租市場整地，將違規攤商移置市場用地，再搭建棚架及水電供應，並將違規棚架拆除，配合道路拓寬，她支持市政府作法，維護忠貞市場清潔和消防。平鎮留易里長宋子毅表示，建議市府將攤商棚架拆除移後，未來固定地點再重新搭建棚架，方便民眾採買遮雨。

忠貞市場攤商搭建棚架，垃圾車無法進入清運衍生爭議，市府擬拆棚架。圖／取自市議員舒翠玲臉書
忠貞市場攤商搭建棚架，垃圾車無法進入清運衍生爭議，市府擬拆棚架。圖／取自市議員舒翠玲臉書

垃圾車 忠貞市場 攤商 桃園

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