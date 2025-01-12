快訊

北市信義分局警員騎機車趕案發現場 竟遭汽車撞飛送醫急救

憲訴法覆議咨文擬明日送出 總統最晚23日須公布…政院救濟3條路浮現

躲廁所哭被長官撞見 美女主播被傳「綠茶婊裝可憐」

聽新聞
0:00 / 0:00

荒廢彈藥庫轉型 桃市大湳森林生態教育基地今揭牌

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園大湳森林公園生態豐富，市府成立「大湳森林自然生態教育基地」，今天揭牌。圖／市府提供
桃園大湳森林公園生態豐富，市府成立「大湳森林自然生態教育基地」，今天揭牌。圖／市府提供

桃園大湳森林公園生態豐富，市府也成立「大湳森林自然生態教育基地」，今天揭牌。副市長蘇俊賓表示，基地將由台灣濕地復育協會、荒野保護協會桃園分會、環境教育資源推廣學會、桃園市野鳥學會4大民間團體共同認養，讓原本的彈藥庫華麗轉身為生態教育基地，希望這項創舉可以讓更多民眾認識桃園豐富精彩的生態。

大湳森林公園原址為保一總隊營區，占地16公頃，經市府規畫，從最初的社會住宅提案轉型為綠意盎然的森林公園。農業局表示，今日揭牌的大湳森林自然生態教育基地內部設有環境學堂、濕地秘境、林間飛羽等常設展區，展示大湳森林地底與霄裡崖線下的祕密，傳遞桃園豐富的自然文化故事。

為感謝4大協會協助認養彈藥庫改造為生態教育基地，蘇俊賓也特別手繪台北赤蛙、小燕鷗、黃鸝等動物的明信片送給貴賓留念。

蘇俊賓說，桃園近年來開始更重視生態教育的重要性與發展，去年他參加大湳森林公園生態導覽解說活動時，就曾與桃園市野鳥學會討論如何活化公園內廢棄的彈藥庫，後續在市府工務局及養工處協助下，加上野鳥學會邀集更多關注桃園生態教育的環保協會一同認養跟策畫，賦予原本冷冰冰的軍事設施嶄新的面貌，全年齡層都適合前來遊憩。

蘇俊賓指出，大湳森林公園的生態保育，在市府與各協會的努力下已收成效，園區內的鳥類已增加至78種，甚至比移交前多更多，其他自然物種也逐步回歸，讓公園的生態豐富度大幅提升；市府工務局目前在大園華興池埤塘生態公園也正復育著桃園珍稀植物，未來桃園在其他地區興闢建設時，也會更關注特有生態物種的復育保護。

桃園大湳森林公園是全市黃鸝數量最多的地方，副市長蘇俊賓日前也將牠們的身影繪成明信片。圖／市府提供
桃園大湳森林公園是全市黃鸝數量最多的地方，副市長蘇俊賓日前也將牠們的身影繪成明信片。圖／市府提供

桃園 森林公園 蘇俊賓

延伸閱讀

中壢寒冬送暖1800低收戶好過年 蘇俊賓盼善種子循環

桃園擺渡人幫助弱勢送暖 副市長：埋下照顧助人種子

政院推南北雙矽谷 桃園副市長蘇俊賓：應先解決4大隱憂

大溪百吉復興宮水上繞境罕見 全票通過列桃園市定民俗

相關新聞

荒廢彈藥庫轉型 桃市大湳森林生態教育基地今揭牌

桃園大湳森林公園生態豐富，市府也成立「大湳森林自然生態教育基地」，今天揭牌。副市長蘇俊賓表示，基地將由台灣濕地復育協會、...

微電車掛牌新制上路1個月 桃園未領牌已開罰201件

俗稱「微電車」的微型電動二輪車自去年11月30日起實施掛牌新制，桃園警方統計上路以來1個月，已累計取締違規案件201件，...

中壢寒冬送暖1800低收戶好過年 蘇俊賓盼善種子循環

農曆春節將至，桃園市中壢區公所結合中壢仁海宮等民間團體，今天上午辦理低收入戶寒冬送暖關懷活動，每戶發放2300元禮券及米...

桃市出招防工地鄰損 「深開挖巡檢」納自治法規

新北市上周發生三重鄰損案引發譁然，適逢農曆春節，營建工地年前搶工期，為預防工地開挖造成周邊建物鄰損，桃園市建管處近期啟動...

最高500萬 竹市企業托育補助第1期申請受理至2月28日

新竹市府長期推廣企業設置哺（集）乳室與托兒措施，並配合勞動部補助辦法，每年分2期受理申請，今年度第1期經費申請已於元旦開...

竹縣敬老愛心卡未來可用於健身房、游泳池 縣府：測試中

為了促進長者社會參與及活躍老化，新竹縣敬老卡及愛心卡從今年元旦起，社福點數也能用於竹北國民運動中心健身房及縣游泳館非公益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。