荒廢彈藥庫轉型 桃市大湳森林生態教育基地今揭牌

桃園大湳森林公園生態豐富，市府也成立「大湳森林自然生態教育基地」，今天揭牌。副市長蘇俊賓表示，基地將由台灣濕地復育協會、荒野保護協會桃園分會、環境教育資源推廣學會、桃園市野鳥學會4大民間團體共同認養，讓原本的彈藥庫華麗轉身為生態教育基地，希望這項創舉可以讓更多民眾認識桃園豐富精彩的生態。

大湳森林公園原址為保一總隊營區，占地16公頃，經市府規畫，從最初的社會住宅提案轉型為綠意盎然的森林公園。農業局表示，今日揭牌的大湳森林自然生態教育基地內部設有環境學堂、濕地秘境、林間飛羽等常設展區，展示大湳森林地底與霄裡崖線下的祕密，傳遞桃園豐富的自然文化故事。

為感謝4大協會協助認養彈藥庫改造為生態教育基地，蘇俊賓也特別手繪台北赤蛙、小燕鷗、黃鸝等動物的明信片送給貴賓留念。

蘇俊賓說，桃園近年來開始更重視生態教育的重要性與發展，去年他參加大湳森林公園生態導覽解說活動時，就曾與桃園市野鳥學會討論如何活化公園內廢棄的彈藥庫，後續在市府工務局及養工處協助下，加上野鳥學會邀集更多關注桃園生態教育的環保協會一同認養跟策畫，賦予原本冷冰冰的軍事設施嶄新的面貌，全年齡層都適合前來遊憩。