春節將至！桃消設計防災宣導關卡 逛台茂邊闖關拿好禮

春節連假將至！為強化民眾消防安全觀念及災害應變能力，桃園市蘆竹消防分隊今與台茂購物中心聯合辦理119消防節擴大宣導活動，設計5個關卡的疊圖印章及各式宣導攤位，透過各樓層的闖關遊戲傳達防災知識，寓教於樂更能提升民眾的學習動力。

蘆竹分隊指出，今宣導主題分為5站，第1站為「震災應變」，因應地震頻傳，透過地震體驗車加深「趴下-掩護-穩住」的記憶點，並以保護頭、頸部為目標；第2站為「居家防火及CO宣導」，透過有獎問答，使日常防火觀念深植腦中，並強調住宅用火災警報器的重要性，另近日因冷氣團襲台，提醒民眾檢視家中燃氣熱水器是否裝設於安全的通風處所。

第3站為「CPR操作」，藉由實際操作，以提高市民CPR的普及率；第4站為「消防員Cosplay」，讓民眾親自穿著消防裝備，並介紹日常消防器材種類及應用；第5站為「防火知識骰子樂」，本站透過骰子隨機考詢防火知識，以增加學習的趣味性及挑戰性。

蘆竹分隊表示，今活動人流超過800人，大小朋友到台茂購物中心各樓層的宣導攤位順利通過關卡，即可收集疊圖印章，當全部印章收集完成，便能至服務台扭蛋換取精美宣導品1份，利用寓教於樂的方式學習，除能大幅提升學習成效，也藉此讓民眾更進一步認識消防員的工作性質，體會消防工作的辛勞。