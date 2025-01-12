春節前寒冬送暖 昇恆昌董座江松樺帶頭做公益

免稅店龍頭昇恆昌積極推動「全員志工」文化，董事長江松樺今日不畏低溫帶頭做公益，一連前往桃園市三間社會關懷機構寒冬送暖。江松樺指出，昇恆昌落實社會責任文化，以「公共服務為導向，利益大眾為宗旨」的「利他」精神，藉由服務傳遞愛與關懷，是昇恆昌每天都在做的事。

昇恆昌表示，江松樺每年農曆年前都會以身作則，親自參與寒冬送暖的公益活動，展現「取之於社會，用之於社會」的責任感，以自身行動強化公司文化，而2024年昇恆昌舉辦近570場志工活動，同仁利用自己休假日所貢獻的時數達到53623小時，雙雙突破紀錄，創下傲人成績，體現對「全員志工」文化的認同，員工們還會主動攜家帶眷、呼朋引伴一同參與。

昇恆昌指出，今日多個部門出動近百名志工，在三間社會關懷機構安排一系列溫馨的關懷活動，昇恆昌自2011年起便長期關懷「桃園少年之家」，該機構照顧由社會局轉介、法院裁定的問題少年與少女，志工們帶領他們戶外爬山、體驗漆彈，並利用公司舉辦的活動邀請由桃園少年之家成立的「大改樂團」進行演出，今日志工們與院生們一起包水餃、搓湯圓進行團康遊戲，「江爺爺」江松樺也加入一同帶給青少年們溫暖。

而「安康啟智教養院」照顧平均年齡將近50歲的中度身心障礙者，昇恆昌自2023年起啟動關懷，透過多元活動療癒院生身心，今日志工們提前到中心與院生共度佳節，江松樺也與院生一起製作新年發財樹吊飾，活絡中心氣氛；昇恆昌也長期關懷照顧2至18歲失依兒少的「樂活育幼院」。

江松樺說，昇恆昌長期在國門第一線服務，不僅為了賺錢、做生意，更重要的是服務旅客、提升國門機場的服務品質，昇恆昌以專業服務的精神落實「利他」理念，讓大家都能因昇恆昌的服務熱忱感動，更以「利他」理念，透過各種公益活動傳遞關懷與正能量，讓各界感受來自昇恆昌的熱忱與善意；公益活動不僅讓昇恆昌的員工體會到助人的快樂，也讓大家深刻理解企業的成功不僅體現在經濟上，更應該在社會層面上做出積極貢獻，昇恆昌將秉持「利他」精神，持續支持並協助需要幫助的人，「幫助別人，也等於是幫助自己」。