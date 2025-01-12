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春節前寒冬送暖 昇恆昌董座江松樺帶頭做公益

聯合報／ 記者林海／桃園即時報導
昇恆昌免稅商店出動近百名志工前往桃園市的社福機構進行志工服務，和院生們一起度過周末。記者林海／攝影
昇恆昌免稅商店出動近百名志工前往桃園市的社福機構進行志工服務，和院生們一起度過周末。記者林海／攝影

免稅店龍頭昇恆昌積極推動「全員志工」文化，董事長江松樺今日不畏低溫帶頭做公益，一連前往桃園市三間社會關懷機構寒冬送暖。江松樺指出，昇恆昌落實社會責任文化，以「公共服務為導向，利益大眾為宗旨」的「利他」精神，藉由服務傳遞愛與關懷，是昇恆昌每天都在做的事。

昇恆昌表示，江松樺每年農曆年前都會以身作則，親自參與寒冬送暖的公益活動，展現「取之於社會，用之於社會」的責任感，以自身行動強化公司文化，而2024年昇恆昌舉辦近570場志工活動，同仁利用自己休假日所貢獻的時數達到53623小時，雙雙突破紀錄，創下傲人成績，體現對「全員志工」文化的認同，員工們還會主動攜家帶眷、呼朋引伴一同參與。

昇恆昌指出，今日多個部門出動近百名志工，在三間社會關懷機構安排一系列溫馨的關懷活動，昇恆昌自2011年起便長期關懷「桃園少年之家」，該機構照顧由社會局轉介、法院裁定的問題少年與少女，志工們帶領他們戶外爬山、體驗漆彈，並利用公司舉辦的活動邀請由桃園少年之家成立的「大改樂團」進行演出，今日志工們與院生們一起包水餃、搓湯圓進行團康遊戲，「江爺爺」江松樺也加入一同帶給青少年們溫暖。

而「安康啟智教養院」照顧平均年齡將近50歲的中度身心障礙者，昇恆昌自2023年起啟動關懷，透過多元活動療癒院生身心，今日志工們提前到中心與院生共度佳節，江松樺也與院生一起製作新年發財樹吊飾，活絡中心氣氛；昇恆昌也長期關懷照顧2至18歲失依兒少的「樂活育幼院」。

江松樺說，昇恆昌長期在國門第一線服務，不僅為了賺錢、做生意，更重要的是服務旅客、提升國門機場的服務品質，昇恆昌以專業服務的精神落實「利他」理念，讓大家都能因昇恆昌的服務熱忱感動，更以「利他」理念，透過各種公益活動傳遞關懷與正能量，讓各界感受來自昇恆昌的熱忱與善意；公益活動不僅讓昇恆昌的員工體會到助人的快樂，也讓大家深刻理解企業的成功不僅體現在經濟上，更應該在社會層面上做出積極貢獻，昇恆昌將秉持「利他」精神，持續支持並協助需要幫助的人，「幫助別人，也等於是幫助自己」。

公益活動 成功 桃園

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