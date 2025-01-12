微電車掛牌新制上路1個月 桃園未領牌已開罰201件

俗稱「微電車」的微型電動二輪車自去年11月30日起實施掛牌新制，桃園警方統計上路以來1個月，已累計取締違規案件201件，其中未依規定領用牌照行駛案件達195件，占總數97%；取締對象中非本國人案件數162件，占總數80%，將持續到工業區宣導移工掛牌。

根據道路交通管理處罰條例第71條之1規定，未依規定領用牌照行駛微型電動二輪車者，處以新台幣1200元以上3600元以下罰鍰；另雖騎乘微電車不需要考取駕照，但未滿14歲者駕駛微型電動二輪車，處以600元以上1200元以下罰鍰，上述違規行為都會被當場禁止駕駛，車輛移置保管。

桃園警方指出，桃園市截至目前取締對象中非本國人案件數162件，占總數80%，將持續到各工業區宣導外籍移工掛牌，並針對各工業區聯外道路上、下班時段加強取締；另於轄內火車站等移工容易聚集處所，使用多國語言版文宣向外籍人士宣導相關法令，以確保資訊能夠準確傳達。

交通警察大隊大隊長李維振指出，選擇具備符合法規的微電車相當重要，除了申請牌照需要檢附「安全審驗合格證明書」之外，車主更應盡速完成車輛登記及投保強制汽車責任保險，並不可輕忽相關交通規則，如應配戴合格安全帽、後座不得載人，時速不得超過25公里，禁止行駛於人行道與自行車道，更切記絕不可酒駕，酒後騎乘微電車，最高可處2400元罰鍰，倘若拒測，除了罰4800元，車輛也得被移置保管。

李維振提醒，微電動車事故主要肇因為未依規定讓車、未保持安全間隔、未依規定減速等，將持續加強取締微電車違規行為，並透過舉發時機，教育駕駛正確守法觀念，藉此減少再次違規提升行車安全。呼籲微電車族群遠離大車，遵守標誌、標線及號誌行駛，夜間騎乘時記得要打開燈光，避免發生事故，共同維護用路人行車安全。