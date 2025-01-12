快訊

冷氣團襲台連2日109人猝死 今年至今已492人OHCA

用微波爐、在室溫解凍都NG？專家解析11種錯誤解凍肉類方法

聽新聞
0:00 / 0:00

微電車掛牌新制上路1個月 桃園未領牌已開罰201件

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市警方將持續加強查緝違規的微型電動二輪車。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警方將持續加強查緝違規的微型電動二輪車。記者周嘉茹／翻攝

俗稱「微電車」的微型電動二輪車自去年11月30日起實施掛牌新制，桃園警方統計上路以來1個月，已累計取締違規案件201件，其中未依規定領用牌照行駛案件達195件，占總數97%；取締對象中非本國人案件數162件，占總數80%，將持續到工業區宣導移工掛牌。

根據道路交通管理處罰條例第71條之1規定，未依規定領用牌照行駛微型電動二輪車者，處以新台幣1200元以上3600元以下罰鍰；另雖騎乘微電車不需要考取駕照，但未滿14歲者駕駛微型電動二輪車，處以600元以上1200元以下罰鍰，上述違規行為都會被當場禁止駕駛，車輛移置保管。

桃園警方指出，桃園市截至目前取締對象中非本國人案件數162件，占總數80%，將持續到各工業區宣導外籍移工掛牌，並針對各工業區聯外道路上、下班時段加強取締；另於轄內火車站等移工容易聚集處所，使用多國語言版文宣向外籍人士宣導相關法令，以確保資訊能夠準確傳達。

交通警察大隊大隊長李維振指出，選擇具備符合法規的微電車相當重要，除了申請牌照需要檢附「安全審驗合格證明書」之外，車主更應盡速完成車輛登記及投保強制汽車責任保險，並不可輕忽相關交通規則，如應配戴合格安全帽、後座不得載人，時速不得超過25公里，禁止行駛於人行道與自行車道，更切記絕不可酒駕，酒後騎乘微電車，最高可處2400元罰鍰，倘若拒測，除了罰4800元，車輛也得被移置保管。

李維振提醒，微電動車事故主要肇因為未依規定讓車、未保持安全間隔、未依規定減速等，將持續加強取締微電車違規行為，並透過舉發時機，教育駕駛正確守法觀念，藉此減少再次違規提升行車安全。呼籲微電車族群遠離大車，遵守標誌、標線及號誌行駛，夜間騎乘時記得要打開燈光，避免發生事故，共同維護用路人行車安全。

桃園 移工 電動

延伸閱讀

環境部助全台去化裸露垃圾山 桃園爭取補助3座掩埋場

回響／移工懷孕丟飯碗、雇主照顧空窗 勞部：加強和衛福部合作

微型電動二輪車未掛牌開罰上路滿月！新北市取締315件違規

微電車掛牌納管改裝復原難 意外掀起機車考照潮

相關新聞

微電車掛牌新制上路1個月 桃園未領牌已開罰201件

俗稱「微電車」的微型電動二輪車自去年11月30日起實施掛牌新制，桃園警方統計上路以來1個月，已累計取締違規案件201件，...

中壢寒冬送暖1800低收戶好過年 蘇俊賓盼善種子循環

農曆春節將至，桃園市中壢區公所結合中壢仁海宮等民間團體，今天上午辦理低收入戶寒冬送暖關懷活動，每戶發放2300元禮券及米...

桃市出招防工地鄰損 「深開挖巡檢」納自治法規

新北市上周發生三重鄰損案引發譁然，適逢農曆春節，營建工地年前搶工期，為預防工地開挖造成周邊建物鄰損，桃園市建管處近期啟動...

最高500萬 竹市企業托育補助第1期申請受理至2月28日

新竹市府長期推廣企業設置哺（集）乳室與托兒措施，並配合勞動部補助辦法，每年分2期受理申請，今年度第1期經費申請已於元旦開...

竹縣敬老愛心卡未來可用於健身房、游泳池 縣府：測試中

為了促進長者社會參與及活躍老化，新竹縣敬老卡及愛心卡從今年元旦起，社福點數也能用於竹北國民運動中心健身房及縣游泳館非公益...

白沙屯媽進香14日筊筶擇日程 廟方今天設香案稟報

國內宗教盛事苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年進香，將於1月14日下午1點筊筶（跋杯）擇日程，廟方今天清晨5點15分設香案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。