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中壢寒冬送暖1800低收戶好過年 蘇俊賓盼善種子循環
農曆春節將至，桃園市中壢區公所結合中壢仁海宮等民間團體，今天上午辦理低收入戶寒冬送暖關懷活動，每戶發放2300元禮券及米麵生活物資，為1878低收戶送暖，副市長蘇俊賓表示，希望把溫暖送給有需要的人，種下一顆善良循環的種子，受幫助者多年後接棒繼續幫助更多人，成為一個善的循環。
中壢區公所每年農曆春節前，關懷清寒低收戶弱勢族群，舉辦低收入戶寒冬送暖關懷活動，今天邁入第18個年頭，由蘇俊賓主持，由區公所提供每戶300元禮券，仁海宮贊助每戶2000元禮券及平安麵，結合建設公司與不動產仲介經紀商業公會共同捐助日常生活物資，桃園市工青四隊號召志工20人，在中壢區公所分4時段，發放1878戶低收戶弱勢家庭，許多弱勢家庭大小一起排隊領取物資和禮券，感受社會關懷。
蘇俊賓說，中壢區公所結合在地夥伴，在仁海宮及許多愛心團體支持，每年發起寒冬送暖實力雄厚，尤其有的愛心團體發起人年少時接受過別人的溫暖，類似愛心活動送溫暖送給有需要的人，在社會種下一顆善良的種子，今天幫助別人，等多年後受助者有能力後會接棒做愛心，幫助更多人，一棒接一棒成為善的循環，照顧更多弱勢家庭，這是很棒的概念。
中壢仁海宮董事長王介禧表示，仁海宮18年來每年參加中壢區公所寒冬送暖愛心活動，根據區公所造冊低收入戶數，每戶發放2000元春節禮券及平安麵生活物資，幫助弱勢有需要的人溫暖過年，感謝社會大眾支持仁海宮，繼續幫助造福社會，慶祝2025年農曆12月13日舉辦200周年福醮慶典，預計蛇年大年初一發放發財金，歡迎信眾一起迎接200周年慶典。
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