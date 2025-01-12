桃市出招防工地鄰損 「深開挖巡檢」納自治法規

新北市上周發生三重鄰損案引發譁然，適逢農曆春節，營建工地年前搶工期，為預防工地開挖造成周邊建物鄰損，桃園市建管處近期啟動「深開挖巡檢」，針對全市107個正在開挖地下層的工地進行巡檢，預計20日前完成，今年市府也會將深開挖巡檢納入自治法規，將巡檢機制常態化、法制化。

建管處長莊敬權表示，一般營造業工地春節放假至初五，為避免年前趕工開挖疏於防範，春節期間工地無人因應等風險，市府已統計全桃園共107處正處於開挖或地下層施工階段的案件。其中，中壢區共有23處、桃園區16處、龜山區13處，蘆竹、八德區各12處、大園區8處、觀音區7處、楊梅區5處、平鎮區4處、新屋龍潭各3處及大溪區1處。

莊敬權表示，建管處自6日起針對107處工地已委請第三方專業公會，對於地下室開挖支撐系統、安全觀測、擋土壁體是否漏水等全面巡檢，目前巡檢結果皆符合標準，巡查過程一旦發現有危險疑慮的開挖工地，將立即通報市府處理，依建築法開罰，情節重大者勒令停工。

莊敬權表示，建管處自2023年不斷精進施工管理，當年8月起陸續實施「施工計畫外審機制」、「建築工地深開挖巡檢作業」，加強施工前施工計畫審查，施工期間也由第三方公會包含土木、建築等單位進行現場巡檢。

建管處表示，過去市府僅每季針對正在開挖的工地進行抽檢，且勘驗項目僅1樓頂板、屋頂板、每9樓頂板等處；今年市府將提升巡檢頻率和範圍，換言之，只要是正在開挖的工地，市府都會派員或派工會查核有無按圖施工，盼提升施工安全。