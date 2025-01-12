最高500萬 竹市企業托育補助第1期申請受理至2月28日

新竹市府長期推廣企業設置哺（集）乳室與托兒措施，並配合勞動部補助辦法，每年分2期受理申請，今年度第1期經費申請已於元旦開始至2月28日，托兒設施新興建完成者從過去300萬提升至最高補助500萬元，市府提醒事業單位把握機會提出申請，照顧員工需求，完善家庭照顧，使勞工在工作時無後顧之憂。

勞青處表示，依性別平等工作法第23條規定，僱用100人以上的企業雇主需設哺集乳室、托兒設施與措施。為鼓勵事業單位提供托育服務，勞動部訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，不論事業單位規模大小，均提供經費補助。

事業單位設置員工哺（集）乳室最高補助2萬元，新興建托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園等）者，自今年起最高補助500萬元；另外，已設置托兒設施者，補助改善或更新費用每年最高50萬元；辦理居家式托育服務或受僱者子女送托於托兒服務機構，提供托兒津貼者，每年最高補助60萬元。

勞青處說明，為簡化事業單位申請流程，提供便捷之服務，勞動部已增訂事業單位得以線上方式提出補助申請，事業單位可至企業托兒與哺（集）乳室資訊網填寫申請書表，並於今年元旦起至2月28日期間內，以線上申請或掛號郵寄方式提出申請。如有疑問，可電洽勞動部免付費服務專線1955或市府勞工及青年處，諮詢電話：03-5324900。