擴增服務 竹縣敬老愛心卡今年起可用於健身房、游泳池

為了促進長者社會參與及活躍老化，新竹縣敬老卡及愛心卡從今年元旦起，社福點數也能用於竹北國民運動中心健身房及縣游泳館非公益時段入場費，打造銀髮族友善環境。

新竹縣政府從去年12月中旬起，擴增敬老卡及愛心卡的使用範圍，新增4條國道客運路線，擴大服務範圍至台北、台中、林口等地，敬老卡、愛心卡擴大服務期望提供更便捷的交通選擇。

除此之外，新竹縣政府社會處和教育局攜手合作，鼓勵長輩規律運動，促進樂齡互動交流。社會處表示，從今年1月起，社福點數也能用於竹北國民運動中心健身房及縣游泳館非公益時段入場費，促進長者社會參與及活躍老化。

針對敬老卡及愛心卡點數使用額度及範圍，議員吳傳地、何建樺建議，新竹縣每月發給500點的點數相較鄰近縣市低，使用範圍也不如其他縣市廣，希望可比照新竹市讓敬老愛心卡點數也能讓老人家到農會採買使用，或是提供看診補助等，照顧到長輩的需要。

對此，社會處回應，行政總處曾發文到各縣市，若補助優惠超過中央法令標準，今年起將通盤檢討社福支出的相關政策，因此將再滾動式調整，並持續關心其他縣市的措施。

不過議員們認為，雖然這項政策中央認為必須檢討，建議縣府可多觀察其他縣市的作法，新竹市可用在購買農特產品、看診掛號費等，若全台灣有一半縣市都這樣實施，縣府應不只是交辦中央的福利業務，而要能符合在地需求。以竹縣來說，許多長輩居住在鄉下地區，交通並不便利，因此可能使用在交通的機會不多，反而到農會購買日常用品更為實在。