白沙屯媽進香14日筊筶擇日程 廟方今天設香案稟報
國內宗教盛事苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年進香，將於1月14日下午1點筊筶（跋杯）擇日程，廟方今天清晨5點15分設香案稟報，過去日程6至12天，全憑白沙屯媽聖意決定。
「白沙屯媽祖進香」苗栗縣政府2008年公告核定民俗文化資產，2010年6月行政院文建會（文化部前身）指定為國家級無形文化資產的重要民俗，去年有創紀錄18萬人報名隨香，今年將於1月14日下午1點筊筶，決定放頭旗、登轎、起駕、到北港、進火、回宮，及開爐日程。
跋杯擇日前3天，廟方今天起拱天宮廟前擺香案，管理委員會主任委員洪文華率值年爐主、副爐，及委員監事，清晨5點15分備鮮花素果，稟報玉皇上帝天地諸神，即將進行年度擇日進香，恭請與會觀禮，並向大殿天上聖母稟報 ，祈求跋杯擇日圓滿順利。
拱天宮管理委員會總幹事陳春發指出，值年爐主1月14日擲筊請示媽祖，日程都以3個聖筊決定，過程約半個小時至1個小時，都會在官方臉書直播，至於進香報名，廟方原則會於活動前30天開放，將會另行公告。
根據拱天宮記載，拱天宮於清朝同治2年（1863年）完成建廟，建廟前媽祖供奉在民宅，先民早已組團北港進香，約有百人左右，當時香客均背著網袋，裝著香旗、換洗衣物、食物，及遮雨用大紙傘，跟著媽祖一步一步前進。
白沙屯媽祖進香徒步到雲林縣北港朝天宮，來回300多公里，期程擲筊向媽祖請示，路程由媽祖指引，充滿獨特及未知數，近年來神轎更被網友冠上「粉紅超跑」的響亮名聲，報名隨香人數年年創新高，許多信徒認為一生至少要走一趟體驗。
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