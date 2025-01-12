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苗栗新建苑裡漁港南堤釣魚平台 今年5處有條件開放垂釣

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港釣魚平台許多釣客仍下到消波塊垂釣，縣府將改善平台往外延伸2.5公尺，避開消波塊。本報資料照片
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港釣魚平台許多釣客仍下到消波塊垂釣，縣府將改善平台往外延伸2.5公尺，避開消波塊。本報資料照片

苗栗縣政府今年計畫投入約2000萬元，包括新建苑裡漁港釣魚平台，今年5、6月完成，屆時沿海11處漁港，將有5處有條件開放垂釣，並與在地團體合作安全巡護，打造友善釣魚環境。

苗栗縣海岸線50公里，沿海有11處漁港，2020年4月起陸續開放後龍鎮公司寮漁港北堤、外埔漁港南堤，及新埔漁港北堤、龍鳳漁港北堤釣魚平台垂釣，最近再獲得海洋委員會核定，今年將新建苑裡漁港南堤釣魚平台，縣議員陳品安等人宣告更安全及便利的空間，可以開心垂釣。

縣府指出，行政院「向海致敬─台灣友善釣魚行動方案」，縣府爭取海洋委員會海洋保育署補助1300餘萬元，縣府配合近230萬元，在苑裡漁港南堤新建長50公尺、寬5公尺，周邊加設不鏽鋼護欄。

此外，龍鳳漁港釣魚平台去年7月1日開釣，一些釣友及議員葉忠倫、陳光軒、廖秀紅等人都不斷反映，平台離消波塊太近，垂釣拋線或回收釣線都卡卡，縣府決定改善釣魚平台往外延伸2.5公尺，避開消波塊。

另，新埔漁港釣魚平台於去年7月凱米颱風受災，復建經費約520萬元，預計今年4月30日前完工，至於苑裡漁港釣魚平台新建，及龍鳳漁港釣魚平台改善，可望於今年5、6月完工。

縣府表示，全縣11處漁港，今年夏天將有5處開放釣魚，但也要籲請釣友自律，遵守垂釣方向，不能妨礙港區船舶航行、泊靠及漁民碼頭作業，禁止跨越、占位、 鑽孔，及不准亂丟垃圾等，縣府也會補助在地團體安全巡護垂釣區，維持優質釣魚場域。

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港釣魚平台許多釣客仍下到消波塊垂釣，縣府將改善平台往外延伸2.5公尺，避開消波塊。本報資料照片
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港釣魚平台許多釣客仍下到消波塊垂釣，縣府將改善平台往外延伸2.5公尺，避開消波塊。本報資料照片

消波塊 苗栗縣 議員

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