新竹漁港漁產直銷中心何時完工 市府：今年中

已使用25年的新竹漁港漁產直銷中心新建工程2021年開工，原訂隔年完工，並結合一旁的波光市集打造「臨海雙波浪購物區」，但工程延宕迄今，整棟建物遭鐵皮圍欄包圍，目前仍在施工，不少民眾好奇何時才能完工？對此，市府回應，先前因新建物屋頂施作易受天候影響，加上施作排水等問題延長工期，目前都已克服，預計今年中完工。

產發處表示，新竹漁港漁產品直銷中心新建工程目前曲面屋頂造型的主體建築物已完成，正進行室內裝修及機電作業，包括外側鋁帷幕及門窗玻璃外牆裝設，室內天花板、機水電管線同步進行施工，裝修機電工程進度約已完成4成，配合工項時序，將持續辦理細部攤架線路、裝潢及海水機房等部分。

該工程因曲面屋頂造型複雜，施作期易受天候影響工安，且直銷中心販售生鮮漁產品所需的地下海水機房面臨地層排水問題，需變更設計至地上而延長工期，目前市府都已順利克服並如期施作當中。

產發處說明，新的漁產品直銷中心預計今年中完工並取得使用執照，完工後將依漁港法優先出租給新竹區漁會經營，讓舊漁產品直銷中心的攤商遷入整頓後即可開幕為民眾提供優質服務。

新竹漁港漁產直銷中心使用25年來從未整修，因鄰近海邊相關設備易鏽蝕損壞，主體建築也因基地沉陷逐漸裂損，經市府研議，由新竹區漁會出資7000萬元，加上市府經費共投入2億元，建造一棟全新建物將其打造成全新旗艦級漁產品直銷中心，預計新直銷中心啟用後，再拆除老舊的直銷中心建物。

市府指出，新直銷中心建物主體延續波光市集設計，除有波浪曲面屋頂，顏色也採深棕色與混凝土色系，建物高7.2公尺，占地5236平方公尺、整體樓地板面積達6390平方公尺，將分為兩區，生鮮乾貨區採一樓挑高，二樓規畫為餐廳區。