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桃園爭補助加速去化垃圾山

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市3座垃圾掩埋場有約9.2萬噸裸露帶去化的垃圾，圖為保障掩埋場。圖／環保局提供
桃園市3座垃圾掩埋場有約9.2萬噸裸露帶去化的垃圾，圖為保障掩埋場。圖／環保局提供

環境部日前宣示終結裸露垃圾堆置問題，桃園的堆積量全國第四，也在改善名單中，地方民代盼市府重視；桃園市環保局表示，全市3處垃圾掩埋場裸露堆置量約9.2萬噸，預計2、3年內去化完畢，將爭取中央補助加速進程。

桃園市3座垃圾掩埋場分別位於楊梅區員本、龍潭區燕子湖和觀音區保障等地，由於垃圾長年堆放，數量因焚化爐歲修增加，被地方詬病已久，甚至數度傳出汙染環境事件，不分黨派議員多次在議會反映，但問題始終難解。

議員徐玉樹表示，燕子湖垃圾掩埋場曾因為焚化爐整改問題，暫置垃圾堆成山，很不像話，地方民眾很怕野火或豪大雨釀災，去年就會勘好幾次，盼加速去化；議員李家興表示，員本掩埋場也有同樣情況，地方怨聲載道，希望市府多跟環境部爭取經費，加快、加大清運量。

環保局表示，桃園目前有欣榮、榮鼎2座焚化爐，合計一天能替市府處理1600噸家用垃圾，而清潔隊一天收運家用垃圾約1300噸，等於有餘裕能處理堆置垃圾，排除焚化爐歲修與國家清潔周等因素，一年大概可以處理3萬噸以上暫存垃圾，掩埋場垃圾山最快2、3年內能解決。

環保局指出，現階段中央只提出投入12億元幫助地方去化，尚無詳細計畫，桃園會盡量爭取，縮短堆置垃圾去化時間。雖然垃圾不再進掩埋場，但掩埋場仍有處理災害、緊急應變與焚化爐整改的暫存功能，未來仍會保留。

桃園 焚化爐

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