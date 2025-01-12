聽新聞
0:00 / 0:00

名人思生活／范姜泰基 政壇轉劇組再回衙門

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
范姜泰基曾在熱門戲劇中頻頻亮相，如今又回到公部門，擔任桃園市客家局長。記者朱冠諭／攝影
范姜泰基曾在熱門戲劇中頻頻亮相，如今又回到公部門，擔任桃園市客家局長。記者朱冠諭／攝影

范姜泰基在政壇打滾多年，當過政治記者，曾任馬英九時期總統府發言人，也在熱門戲劇「茶金」、「人選之人」演出。如今又回到公部門，擔任桃園市客家事務局長，他自認「不安於室」，人生舞台幾經轉換，每次都有突破。

范姜泰基在政壇積累豐富經驗，也曾對政治工作感到失望。2015年離開政壇後，他不想重操舊業，對前途迷茫，偶然的機會讓他接下客家電視台單元劇的邀約，飾演一名媒體主管。

年過四十才轉換跑道當演員，對范姜泰基是一大挑戰。為了證明自己，他去上知名導演王小棣的表演課，接著更報考台藝大表演系研究所，花了2年半拿到學位。

「我很怕劇組會認為我只是來沾醬油玩玩的」。范姜泰基說，透過這些努力，他正式踏入表演領域，開始為期6、7年的演員生涯。這幾年，范姜泰基參與「茶金」、「人選之人」等知名作品，經歷不同角色，他對客家電視台的「女孩上場」印象最為深刻；戲中他飾演女籃學校的主任，為了讓角色更加生動有趣，他在表演中加入了一些誇張的元素，讓這齣戲更幽默。

當演員有不少樂趣，但這幾年范姜泰基把積蓄花光，甚至向妻子借錢度日。面對困境，讓他不得不重新思考未來。後來他接受工作邀約，記錄1949年遷台老兵的口述歷史，賺錢養活自己。這份工作尚未結束，他就被邀請回到公部門，擔任桃園市客家局長。

回首這段經歷，范姜泰基認為演員生涯最大的收穫是學會敞開心扉、展現真誠，這也影響他現在擔任公職時更容易與人親近，也努力把演藝經驗運用到推廣客家文化的工作中。

范姜泰基笑說，現在經常出席活動，坐在第一排欣賞各種表演，這不僅是享受，更是學習，「也許以後還有機會表演，這些都會是養分」。

客家文化 范姜泰基

延伸閱讀

健力金牌國手轉戰政壇卅年傳奇！員林市長游振雄癌逝 公所員工哭了

恐衝擊泰國旅遊業？大陸男演員赴泰失聯疑遭詐騙 泰總理發聲了

陸男星赴泰拍戲「緬邊境失聯」！知情演員曝行蹤：在詐騙園區被剃頭

【重磅快評】政壇唯二牙醫 解密陳時中為何力挺柯建銘

相關新聞

桃園爭補助加速去化垃圾山

環境部日前宣示終結裸露垃圾堆置問題，桃園的堆積量全國第四，也在改善名單中，地方民代盼市府重視；桃園市環保局表示，全市3處...

其人其事／賴文正 雄風飛彈工程師轉種草莓

新竹市綠谷沙拉生菜園負責人賴文正，曾是研發飛彈的工程師，但轉行進竹科時遇金融風暴，現雖靠接案IC設計維持生計，卻也多出時...

名人思生活／范姜泰基 政壇轉劇組再回衙門

范姜泰基在政壇打滾多年，當過政治記者，曾任馬英九時期總統府發言人，也在熱門戲劇「茶金」、「人選之人」演出。如今又回到公部...

NET捐出80萬提貨券 封館讓新竹400戶弱勢孩童挑新衣

知名台灣服飾品牌NET今天又慷慨捐出80萬元提貨券，與新竹家扶中心合作，讓新竹的弱勢家庭能夠在農曆新年前挑新衣，至少40...

將別人家的無常變為自家的「日常」 苗栗寄養家庭授證

苗栗縣政府及苗栗家扶中心上午在公館鄉舉辦今年寄養家庭授證及資深表揚典禮，今年表揚6戶資深、2戶榮退寄養家庭，並授予41戶...

桃園大溪往返捷運永寧站公車地方盼增站點 已重新規畫

桃園市710及710A公車為大溪區往返捷運永寧站的重要公車路線，不過有民眾抱怨，2路線起始站皆由內柵出發，卻只有710公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。