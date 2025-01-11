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NET捐出80萬提貨券 封館讓新竹400戶弱勢孩童挑新衣

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹家扶中心的受扶助孩童今天前往NET挑新衣，NET霸氣捐80萬元提貨券，讓孩子挑免驚。圖／新竹家扶中心提供
新竹家扶中心的受扶助孩童今天前往NET挑新衣，NET霸氣捐80萬元提貨券，讓孩子挑免驚。圖／新竹家扶中心提供

知名台灣服飾品牌NET今天又慷慨捐出80萬元提貨券，與新竹家扶中心合作，讓新竹的弱勢家庭能夠在農曆新年前挑新衣，至少400戶家庭受惠，有喜歡踢足球但沒錢買球衣的小球員感動到哭出來，還有單親媽媽感謝NET讓她能為孩子添新衣，感受到台灣社會還是依然有溫暖。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，NET多年來以實際行動回饋社會，已連續多年持續支持新竹家扶的弱勢家庭，幫助孩子在新年前添購所需衣著，慈幼扶弱的善行，不僅讓孩子們在新年前感受到喜悅，也減輕了父母的經濟壓力，這些提貨券象徵著社會的溫暖，為這些家庭遞送滿滿的祝福。

NET與新竹家扶中心合作，今天下午直接將NET門市新竹站前店封館3小時，讓孩子能夠盡情挑新衣不受打擾，同步也開放竹北一店、竹東店等NET門市讓家扶的孩子們挑新衣，估計讓新竹家扶中心的400戶弱勢家庭都在農曆年前都添新衣。

來自單親家庭的小恩（化名），今天就讀國小三年級，正是熱愛運動的年紀，尤其喜歡跑步和踢足球，但是正在長高的他，卻因為家中只有媽媽從事粗工，而無法有經濟能力購買符合身形的衣服，讓小恩每次運動都感到十分挫折、困擾，十分羨慕同學有合適的衣服可以運動。

為了讓小恩不再困擾，家扶中心志工今天也陪著小恩和小恩媽媽到NET選新衣，小恩十分開心興奮地說「我可以穿著新衣服去踢足球了」小恩媽媽也感動表示「很感謝可以有愛心購衣活動，不僅讓孩子買到舒服、合適的衣服，也讓我們感受到來自社會的溫暖與支持」。

新竹家扶中心表示，受扶助的家庭常面臨收入不穩定、經濟負擔沉重，許多孩子因經濟困難，時常穿著不合身的舊衣，今年NET的捐贈不僅持續更新成長中孩童的衣著，更在心靈上帶來溫暖與自信，讓受助家庭感受到來自社會的關懷。

新竹家扶中心的受扶助孩童今天前往NET挑新衣，NET霸氣捐80萬元提貨券，讓孩子挑免驚。圖／新竹家扶中心提供
新竹家扶中心的受扶助孩童今天前往NET挑新衣，NET霸氣捐80萬元提貨券，讓孩子挑免驚。圖／新竹家扶中心提供
新竹家扶中心的受扶助孩童今天前往NET挑新衣，NET霸氣捐80萬元提貨券，讓孩子挑免驚。圖／新竹家扶中心提供
新竹家扶中心的受扶助孩童今天前往NET挑新衣，NET霸氣捐80萬元提貨券，讓孩子挑免驚。圖／新竹家扶中心提供

NET 家扶中心 新竹

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