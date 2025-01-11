將別人家的無常變為自家的「日常」 苗栗寄養家庭授證

苗栗縣政府及苗栗家扶中心上午在公館鄉舉辦今年寄養家庭授證及資深表揚典禮，今年表揚6戶資深、2戶榮退寄養家庭，並授予41戶寄養家庭許可證書，副縣長邱俐俐感謝寄養家庭的付出，肯定他們的愛心及信念，讓冷冰冰的工商社會能充滿人本溫度。

榮退的寄養家庭中，肖姓寄養媽媽是大陸嫁來台灣的新住民，多年來「夫唱婦隨」和丈夫一起加入寄養家庭行列，丈夫過世後，她仍堅守寄養服務工作，如今已年近七旬，家扶中心贈送她的退休禮物中，還有她和丈夫的合照，會場介紹她從雙親寄養家庭成為單親寄養家庭的付出，讓台下的邱俐俐聽了都感動落淚。

縣府表示，「兒童及少年寄養家庭安置服務」自民國80年委託苗栗家扶中心辦理，迄今已34年，113年度寄養家庭共提供74名兒少照顧服務，其中18名為新增安置、19名結束安置。74名寄養個案中，學齡前兒童占47%，身心障礙者15%、發展遲緩者27%、注意力缺失及過動患者16%。

縣府指出，成為寄養家庭必須經過7種主題課程共11場次的職前教育訓練，總時數72小時，盼透過課程提升照顧寄養童的技巧及知能，有更多能量引導孩子和正向教養；縣府並申請中央家外安置強化計畫，定期召開在地評估小組會議討論兒少照顧分級，以提供適切服務強化、支持寄養家長照顧兒少。

邱俐俐及苗栗市長余文忠分別頒獎表揚2戶榮譽退休家庭及6戶資深寄養家庭，其中服務滿25年1戶、15年4戶、10年1戶；社會處保護服務科長高瑜苓頒發寄養家庭許可證書；邱俐俐也頒贈紅包給受照顧的兒少，希望他們用功讀書，與寄養家庭一起過個溫馨的春節假期，並逐一向寄養父母握手致謝，感謝他們以無私奉獻的精神，擔負起這項高難度且具挑戰的工作。