新竹家扶獲贈服飾提貨券 助400戶家庭添衣褲

新竹家扶中心表示，日前獲知名服飾公司捐贈總價值新台幣80萬元的提貨券，讓受扶助的400戶家庭今天前往門市選購新衣。

新竹家扶中心今天發布新聞稿表示，扶助家庭今天下午受邀至知名服飾店的新竹、竹北、竹東等門市採購，家長帶著孩子們一同挑選新衣，場面歡樂。

家扶中心指出，就讀國小三年級的小恩出生於單親家庭，母親健康因素無法工作影響收入，熱愛運動的小恩長期穿著不合適的衣服，今天由社工陪同到門市挑選適合運動的新衣和褲子，小恩開心直呼「我可以穿新衣服去踢足球了。」

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，感謝服飾公司多年來幫助孩子在新年前添購衣著，不僅讓孩子們感受到喜悅，也減輕父母經濟壓力，歡喜迎接農曆新年。