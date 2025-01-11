新竹家扶獲贈服飾提貨券 助400戶家庭添衣褲
新竹家扶中心表示，日前獲知名服飾公司捐贈總價值新台幣80萬元的提貨券，讓受扶助的400戶家庭今天前往門市選購新衣。
新竹家扶中心今天發布新聞稿表示，扶助家庭今天下午受邀至知名服飾店的新竹、竹北、竹東等門市採購，家長帶著孩子們一同挑選新衣，場面歡樂。
家扶中心指出，就讀國小三年級的小恩出生於單親家庭，母親健康因素無法工作影響收入，熱愛運動的小恩長期穿著不合適的衣服，今天由社工陪同到門市挑選適合運動的新衣和褲子，小恩開心直呼「我可以穿新衣服去踢足球了。」
新竹家扶中心主任沈俊賢表示，感謝服飾公司多年來幫助孩子在新年前添購衣著，不僅讓孩子們感受到喜悅，也減輕父母經濟壓力，歡喜迎接農曆新年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言